I årets første liveshow var der især ros til de kvindelige solister og en diskussion om høreevne og engelsk.

Fredag aften blev første gang, hvor de ni artister stod på livescenen i årets "X Factor".

Alle sejl var sat til, da deltagerne optrådte med en valgfri sang, der skulle fremvise, hvem de hver især er som artister.

Især kvinderne fik ros i aftenens program. Blandt andre Nikoline Steen Kristensen skilte sig ud fra deltagermængden med sin fortolkning af "Vi er ikke kønne nok" af Katinka.

Om hendes optræden sagde Thomas Blachman, at hendes ydmyghed var klædelig, men at det ikke må tage overhånd, mens hendes coach, Oh Land, roste hendes evne til at hvile mere i sig selv.

Til gengæld var dommerne uenige om drengeduoen Simon og Marcus' optræden med nummeret "Hot Girl Bummer" af Blackbear.

Dommer Martin Jensen havde til tider svært ved at høre, hvad der blev sunget, mens Thomas Blachman mente, at det var meget tilfredsstillende, og at artikulationen var i skabet.

Efterfølgende kom Thomas Blachman med en stikpille til Martin Jensen og hans deltager Dan Laursen.

- Der var med meget kraftig dansk accent. Det kunne man jo arbejde lidt på, hvis vi skal tale om det sproglige, sagde han efter Dan Laursens optræden med "Before You Go" af Lewis Capaldi.

Alle deltagere kunne dog ånde lettet op, da ingen blev stemt ud i det første liveshow i år.

Men stemmerne fra publikum fra aftenens show får alligevel betydning, da de ryger oveni puljen til næste fredag.

Der er stadig fem liveshows, hvor der skal sorteres ud i artisterne, før den store finale finder sted den 9. april.

I år kan den heldige vinder af "X Factor" se frem til en pladekontrakt med Universal Music Group og udstyr til et professionelt hjemmestudie, der gør det muligt at indspille sin egen musik.

Vinderen skal også deltage i en skræddersyet workshop i London og får der en session med selveste skaberen af "X Factor", Simon Cowell.

Bookmakerne har allerede spået Oh Land og hendes unge solister med 17-årige Nikoline Steen Kristensen i front til at komme langt i årets sæson.

Modsat ligger Martin Jensen og hans solister over 23 år i bunden. Men intet er afgjort endnu.

Hvis Oh Land hiver sejren hjem i finalen i sin tredje sæson som dommer, så er det første gang, at hun har en vindende artist.

Det er 14. gang, "X Factor" bliver sendt i Danmark. Showet kan ses på TV2 hver fredag klokken 20.00 eller på streamingtjenesten TV2 Play.

/ritzau/