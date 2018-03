Sara Hjort Ditlevsen sætter stor pris på diversiteten i sine roller, som spænder over mange facetter.

København. Med en Bodil i bagagen fra gennembrudsfilmen "Undskyld jeg forstyrrer" i 2012 har Sara Hjort Ditlevsen indtaget de danske tv-skærme.

Hun har haft en bærende rolle i "Rita", spillet hovedrollerne i "Gidseltagningen" og "Perfekte steder", og nu er den 29-årige fremadstormende skuespillerinde aktuel i TV3 og Viaplays nye thrillerserie, "Advokaten".

- Jeg er et sjovt sted i min karriere, for jeg kan både spille yngre og ældre roller. Med "Gidseltagningen" synes jeg, det var enormt modigt af Kasper Barfoed (instruktør, red.), at han gerne ville have mig i rollen som chefforhandler.

- Det blev da også nævnt, at jeg var ung, men at få lov til at spille chefforhandler i politiet, så spille en romantisk hovedrolle i "Perfekte steder" og nu være 20-årig gangsterdatter i "Advokaten" er enormt sjovt og spændende for mig som skuespiller. Jeg vil gerne spille mange forskellige ting, siger hun.

I "Advokaten" indtager Sara Hjort Ditlevsen rollen som datter af gangsterbossen Thomas Waldman, spillet af Thomas Bo Larsen.

Udadtil er hun fræk og flabet, men under overfladen nager hendes barske baggrund som brændt barn.

- Det er spændende at få en rolle, hvor der er et smertepunkt. Det er personligt nemmere at spille, synes jeg, for jeg har ret god adgang til de følelser, siger Sara Hjort Ditlevsen og uddyber:

- Therese Waldman, som rollen hedder, er bipolar. Og i forhold til at forstå hvordan bipolaritet viser sig, lavede jeg research og talte blandt andre med min lillesøster og min kæreste om det - min lillesøster er psykolog, og min kæreste er psykiater.

I "Advokaten" forenes danske og svenske skuespillere på tv-skærmen, og det glæder Sara Hjort Ditlevsen, der udvikler sig med det.

- Noget, der var inspirerende, er, at de vælger to skuespillere, der ikke ligner hinanden til at spille søskende, en lys kvinde og en mørk fyr. I Danmark halter man lidt mere bagud, synes jeg.

- Det er fedt at se nogle nye ansigter, siger Sara Hjort Ditlevsen.

"Advokaten" kan ses på Viaplay og sendes på TV3 onsdag aften klokken 21.

Også Thomas Bo Larsen, Nicolaj Kopernikus, Ellen Hillingsø og Johannes Lassen er på rollelisten sammen med mange svenske skuespillere.

/ritzau/