Drew Sycamore vil hele tiden være bedre. Det drive har skubbet hende frem på den danske popscene.

Når der er blevet tændt for radioen eller fjernsynet i løbet af det seneste år, har det været svært at undgå at stifte bekendtskab med Drew Sycamores stemme.

Den 30-årige dansk-walisiske sangerinde har hittet med "Take It Back" og "I Wanna Be Dancing", der begge har ligget nummer et over de mest spillede singler på de danske radiokanaler.

Derudover har Drew Sycamore blandt andet optrådt til Danish Music Awards 2020, hvor hun også var nomineret til priserne "Årets Nye Navn" og "Årets Nye Live-navn".

Drew Sycamore har for alvor etableret sit navn, og hun har netop udgivet sin nye single "45 Fahrenheit Girl" forud for sit andet soloalbum, "Sycamore", som udkommer til maj.

Men den voksende succes kommer ikke ud af det blå.

Drew Sycamore er ikke bange for at smøge ærmerne op og arbejde, og hun kan også være hård ved sig selv.

- Jeg har altid villet løbe, før jeg kunne gå. Det har på mange måder været en pain in the ass, men det er en nødvendig følelse for mig hele tiden at ville være bedre, siger hun.

Det mærkede hun for eksempel, da hun i september gav koncert på Plænen i Tivoli.

- Dagen før var der lydprøver, og jeg følte, at den var der 97 procent. Så jeg gik hjem og stod i fire timer og øvede et enkelt interval.

- Det er jo så bittesmå ting, som folk nok alligevel ikke hører. Men det er en så intens følelse af, at her vil jeg gerne være allerbedst, siger hun.

Drew Sycamores drive og kærlighed til musik kommer ikke fra fremmede.

Hendes far spillede saxofon, og hendes mor, som har rødder i Wales, spillede guitar.

Barndomshjemmet i Hvilsom ved Hobro var i det hele taget fyldt med sang og musik.

- Vi har altid sunget meget eksempelvis i bilen. Mine forældre syntes, at det var fedt, at jeg godt kunne lide at synge, og at jeg kunne synge rent. Så det blev dyrket rigtig meget, fortæller Drew Sycamore.

I hendes barndom fyldte klaver- og sangundervisning meget, men det var ikke altid lige sjovt.

- Jeg gik til klaver, fra jeg var syv år, og det var forfærdeligt. Lærerinden slog mig over fingrene med en blyant, når jeg spillede forkert. Men min mor syntes, det var vigtigt at kunne spille klaver, fordi det er et basisinstrument for at kende musik og teorien bag.

- Jeg har siden brugt det super meget i mit liv. Præcist det, jeg fik med derfra, skulle jeg bruge, siger hun.

I skolen opdagede Drew Sycamore, at hendes klassekammerater ikke var lige så musikalske, som hun selv var.

- Det var en stor overraskelse for mig, da jeg fandt ud af, at de andre børn i klassen ikke sang derhjemme, og at det at synge er en færdighed.

- Jeg husker, at vi legede "Popstars" i skolen. Det var skelsættende for mig, at alle ikke bare kunne synge. For mig har musik altid været som at trække vejret, siger hun.

Drew Sycamore har altid proklameret, at hun skulle være popmusiker, når hun blev voksen, men vejen dertil har ikke været helt snorlige.

Efter gymnasiet tog hun til England for at studere musik.

Her mødte hun musikeren Philipp Hill, som hun dannede duoen DrewXHill med. De gav koncerter rundt omkring i Europa og fik deres sange spillet på engelske radiokanaler, men duoen endte med at gå hver til sit og holde pause.

Derefter trak Drew Sycamore teltpælene op og flyttede i 2015 hjem til Danmark. Fra sin fars gård i Hvilsom måtte hun overveje sin musikalske fremtid.

- Jeg stod lidt på bar bund igen. Jeg følte helt, at jeg var blevet slået hjem i Ludo.

- Det var angstprovokerende, men jeg har også altid haft det sådan: "Nej fandeme nej". Man skal ikke sige til mig, at der er noget, jeg ikke kan, siger hun.

Så Drew Sycamore tog sagen i egen hånd.

Hun skrev på det tidspunkt musik sammen med en kammerat i Aarhus, og igennem ham var hun kommet i besiddelse af en liste med e-mailadresser på folk i musikbranchen.

- Jeg skrev nogle mails og sendte dem rundt sammen med vores sange. Noget af det, jeg skrev, var fuldstændig løgn. Jeg skrev bare som om, at de var helt klar over, hvem Drew var. Og så svarede nogle af dem sgu tilbage.

- Jeg havde hele tiden en følelse af, at jeg ville fortryde det, hvis jeg ikke prøvede. Jeg har aldrig været bange for at arbejde hårdt eller tage imod, når mulighederne bød sig, siger hun.

Vedholdenhed og de lidt dristige e-mails gav pote og endte med at kickstarte Drew Sycamores solokarriere.

En måned senere - i foråret 2016 stod hun på spillestedet Store Vega i København og varmede op for sangeren Alex Vargas.

Derefter tog det fart, og Drew Sycamore udgav i 2019 albummet "Brutal".

Men på trods af at hun allerede har fået stor succes, føler Drew Sycamore stadig, at hun er i starten af sin karriere, og fremadrettet er hun ikke bange for at drømme stort - for eksempel om at komme til udlandet og optræde.

- Mø har jo kunnet gøre det. Hun har været meget vigtig for min følelse af, at man godt kan komme ud af landet og lave hits med for eksempel Justin Bieber. Der er jo nogle, der skal gøre det, så hvorfor ikke mig?

- Jeg havde også engang en stor diskussion med min lillesøster om, hvorvidt jeg kunne blive gift med Robbie Williams. Det troede hun ikke på, at jeg kunne. Men princippet er, at man kan, hvad man vil, siger hun.

/ritzau/