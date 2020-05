For sangeren Nicklas Sahl er musikken et afløb for de svære følelser, en ung mand kan bakse med.

23-årige Nicklas Sahl sidder foroverbøjet i en sofa i et studie i Københavns Nordvestkvarter. Det er her, han er i gang med at optage sit første album, der efter planen skal på gaden en gang i august.

Indtil videre har den unge popfyr, der er opvokset i Hadsten i Østjylland, disket op med en ep og en håndfuld singler, der på kort tid har gjort ham til et kendt navn i den danske musikbranche.

- Jeg har kæmpet mig frem til min stol i branchen. Nu føler jeg, at der er en stol i hjørnet, der hedder Nicklas, og den må jeg gerne sidde på, siger han.

Hans første single, "Hero", røg ind på hitlisterne, og han har efterfølgende hærget landets radiokanaler og streamingtjenester med sangene "New Eyes" og "Planets".

I sin nyeste single, "In The Window Frame", prøver han at sætte ord på den frustrerende jagt efter en kæreste, når man er en ung mand med livet foran sig og masser af muligheder, men stadig længes efter den store kærlighed.

Det er en tragisk fortælling, synes han selv, om en ung fyr, der har en tendens til at sidde fast i fortidens forelskelser.

Han synger om fyren, der står fuld i en piges have og skråler hendes navn, som om det er ham selv. Og det er det langt hen ad vejen også.

- Jeg har ikke været deprimeret eller oplevet stor sorg, så det er mine følelser i sangen, men bare overdrevet. Ligesom det er overdrevet at gå ud i en have og skråle hendes navn. Men jeg har helt klart været i de følelser, hvor jeg virkelig har savnet én i mit liv for at føle mig mere komplet, siger han.

For at forstå det skal vi skrue tiden nogle år tilbage.

Som 19-årig blev popmusikeren Nicklas Sahl ramt af en særlig forelskelse. Han havde aldrig før oplevet følelsen af at være fuldstændig opslugt af en anden person.

Uden hun selv vidste det, havde en pige på hans gymnasie sparket døren til den unge fyrs hjerte ind. Han tænkte på hende dag og nat og overvejede konstant, hvordan hun ville reagere på de ting, han sagde og gjorde.

Men det kunne ikke have passet dårligere.

Hans hoved, hans hjerte, ja hele hans krop var rettet mod musikken og drømmen om endelig at flytte fra Hadsten til København og dedikere livet til at skrive og spille musik.

Derfor holdt han febrilsk forelskelsen for døren.

- Det var simpelthen så frustrerende for mig. Jeg gad det bare ikke, mand. Jeg havde alt muligt andet i hovedet. Jeg havde eksamener og vidste, at jeg skulle flytte til København, siger han.

Han sagde aldrig noget til hende.

- Det blev bare en indre forelskelseskamp, for jeg kunne ikke overskue at gøre noget ved det. Det gav ingen mening i mit liv overhovedet, siger han.

Det er et godt billede på ung forelskelse, synes han selv. Det der med at være helt opslugt og ikke ane, hvorfor man føler, som man gør.

I stedet skrev han sangen "Devil On Your Shoulder" for at få afløb for sine følelser.

- Jeg har tit brugt musikken som en forsvarsmekanisme. Der er noget i mig, der er meget genert. Genertheden har gjort, at jeg først i en sen alder har tilladt mig at blive forelsket.

- Det biologiske kald har råbt til mig: "Vågn nu op! Du skal i gang!". Men jeg har fundet en vej uden om ved at have min musik. Det kan ikke beskrives, hvor meget jeg kan give slip på ved at skrive en sang om det, siger han.

I takt med at han har positioneret sig i musikbranchen, kan han mærke, at der bliver mere plads til at tænke på andet end karrieren.

- Jeg har skullet modnes lidt i hele processen. Det gør også, at jeg har et større overskud nu til for eksempel at lukke et andet menneske ind, siger musikeren.

Men han har ikke travlt med at finde en at dele livet med. Han er 23 år, pointerer han flere gange. Han har hele kærlighedslivet foran sig og har det helt fint med, at det kommer, når det kommer.

- Der er stadig så mange ting, jeg skal opleve. Så kan det godt være, at jeg skal opleve det sammen med nogen. Der er en åbenhed for kærlighed og alt muligt andet, som jeg har fået af at få ro på, siger han.

Nicklas Sahl er stadig ved at finpudse sit første album, som efter planen skal udgives til august.

