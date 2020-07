Frederik Fetterlein vil ikke sige ja til flere børn for enhver pris.

Den 2. maj 2015 blev Frederik Fetterlein forlovet med sin svenske kærlighed Andréa Tolic. Dengang havde parret kun dannet par i fem måneder, men selvom forholdet stadig fungerer trods den lange distance mellem Islands Brygge og Helsingborg, så er parret stadig ikke gift, og den næsten 20 år yngre forlovede er heller ikke blevet mor.

'Det går stille og roligt med forholdet, men jeg er ikke ved at blive gift og få flere børn. Jeg skal aldrig sige aldrig, men umiddelbart bliver det et nej til børn. På et tidspunkt vil hun (Andréa red.) vel have børn, men jeg er blevet bedre til at tænke fornuft og ikke bare sig ja. Og jeg er ikke sikker på, at jeg er klar til at få flere børn,' fortæller Frederik Fetterlein, da Realityportalen er hjemme hos ham i hans lejlighed på Bryggen til et længere interview omkring at fylde 50 år.

Selvom Fetterlein den 11. juli fylder 50 år, så vil han ikke udelukke tanken om flere børn helt, da hans forlovede kun er 30 år. Han mener dog, at det bliver svært at få det til at passe ind i det ellers travle liv.

'Er jeg klar til at være hjemme og passe børn, eller vil jeg igen stikke af fra problemet – det ved jeg ikke. Hvis jeg skal have et barn, så skal jeg have tid til at være sammen med barnet. Jeg vil gerne være med fra start og være med til at skifte ble, men det har jeg ikke tid til lige nu. Der er ingen grund til at få barn, hvis man ikke kan se dem de første fem år,' fortæller Fetterlein, der i dag ser drengene Sean på 12 og Tobias på 19 år meget mere, end han nogensinde har gjort.

'Jeg ser Sean hver dag, og jeg følger ham i hans fodbold og i skolen, og det går så stærkt. Der har jeg ikke været med på samme måde med Tobias, da jeg kun så ham en weekend her og en weekend der, men nu hvor han er ældre, ser jeg ham meget.'

Foretrækker at være far til store børn

Selvom afstanden mellem de to børn har besværliggjort det fulde samvær, da Sean boede i Danmark og Tobias i Monaco, så foretrækker Fetterlein også tiden sammen med drengene nu, hvor de er blevet større.

'Det er meget lettere at være far til store drenge end små. Jeg har det lettere med Tobias og Sean i dag, da jeg havde svært ved at sætte grænser, da de var små – så fik de tre is eller lignende, jeg kunne ikke sige nej. Der var det mødrene, der satte grænserne, og jeg var julemand,' fortæller Fetterlein, der i dag tager det meget seriøst at opdrage sine børn.

'Jeg ved godt, hvad jeg selv har lavet af fejl i mit liv, og det prøver jeg at lære mine børn, så de ikke begår samme fejl som mig. Jeg har lettere ved at opdrage ældre børn end små, da det er lettere for mig at sætte grænser, når de forstår mig.'

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk