Efter Fie Laursen har ytret, at Frederik har været utro og aggressiv overfor hende, har han besluttet sig for at tage bladet fra munden.

Efter et par ugers tavshed omkring bruddet mellem Fie Laursen og Frederik Valeur besluttede Fie sig tidligere på ugen for at fortælle, hvad der egentlig gik galt i forholdet.

I en lang og tårevædet video fortæller Fie, at Frederik var en anden, når han drak. Her var han hende utro, han var aggressiv overfor hende og deres fælles hund Lucky, og han kom med flere trusler.

Indtil nu har Frederik ikke ønsket at kommentere på Fies udtalelser, men nu har han besluttet sig for at gøre det i et Instagram-opslag på sin private profil, som Realityportalen har fået lov til at citere.

»Jeg har selvfølgelig ikke kunnet undgå at bemærke, at der er blevet postet en masse ting omkring mig på diverse sociale medier. Jeg kommer ikke til hverken at afkræfte eller bekræfte noget af dette, da jeg, som jeg hele tiden har givet udtryk for, ikke ønsker at gøre vores break-up offentligt. Jeg har selvfølgelig også meget på hjertet og brænder for at komme med min version, men jeg ønsker ingen mudderkastning og ikke denne form for dialog, så derfor forbeholder jeg mig retten til ikke at kommentere yderligere,« skriver Frederik i opslaget.

»Husk dog på, at der altid findes mere end én side af samme sag. Jeg har haft mange gode stunder med Fie og af respekt for dette, ønsker jeg hende det bedste fremover,« afslutter han.

