Lars Brygmann havde helt andre drømme end at blive skuespiller. Faktisk er han uddannet håndværker.

En mand giver sit sæde i toget til en fremmed mor. Bare sekunder senere bliver de ramt af et godstog, som skræller siden af toget og tager livet af hende - mens manden overlever.

Ulykken er et hjerteskærende tilfælde. Eller er den nu også det? Det er udgangspunktet for filmen "Retfærdighedens ryttere".

20 år efter premieren på "Blinkende Lygter" bevæger instruktør og manuskriptforfatter Anders Thomas Jensen sig igen ind i sit velkendte dystre, komiske og dybt voldeligt univers.

- Det første, jeg tænkte, var: "Sikke dog en masse mennesker, der bliver slået ihjel", fortæller Lars Brygmann, som spiller en af de fire hovedroller som den nørdede hacker Lennart.

På hver deres måde er de fire - som ud over Lars Brygmann spilles af Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas og Nicolas Bro - nogle lidt sørgelige eksistenser, hvis bevæggrunde og baggrund langsomt trevles op.

Og med Anders Thomas Jensens sædvanlige sans for komisk timing og kulsorte jokes bliver der skudt og bandet i stride strømme undervejs.

Forventningerne i kølvandet på de tidligere kultsucceser er dog ikke noget, der går 63-årige Lars Brygmann på. Når først opgaven er klar, har han nemlig en meget usentimental tilgang til sit arbejde.

- Jeg føler mig som en soldat. En dygtig soldat. En elitesoldat. Som bliver sat på en mission. Og så er der en, vores løjtnant eller overordnede, som fortæller mig, hvad han gerne vil have. Og så udfører jeg den opgave, så godt jeg overhovedet kan.

- Og Anders Thomas (Jensen, red.) er simpelthen en dygtig overordnet, en dygtig oberstløjtnant. Og det gør også mig til en bedre soldat. Det har været meget gnidningsfrit, siger Lars Brygmann.

Selv om han ser sig selv som en soldat i sit arbejde, så har han aldrig selv været i trøjen. Og lige netop det faktum - tilsat en række af tilfældigheder - har været helt afgørende for, at han overhovedet er landet i skuespilfaget.

Lars Brygmann er nemlig uddannet tømrer - og det var han sådan set fint tilfreds med.

En dag blev han indkaldt til session, og her krydsede han fingre for at trække frinummer, så han kunne sidde værnepligten over.

Men sådan skulle det altså ikke gå. Lars Brygmann trak et meget lavt nummer, og det betød, at han skulle indkaldes.

- Jeg ville ikke være soldat, så jeg blev militærnægter. Jeg var meget venstreorienteret dengang, jeg var meget pacifistisk og meget antimilitaristisk i min holdning. Det var slet ikke i mine overvejelser, forklarer Lars Brygmann.

- Havde jeg trukket frinummer, var jeg gået derfra og havde tænkt "yes!". Og var måske fortsat som tømrer. Men fordi jeg trak det lave nummer, blev jeg militærnægter, og jeg søgte ind på et teater og byggede kulisser. Det var der, jeg startede med at finde ud af, at der var en verden som skuespiller, fortæller han.

Mens han gik og hamrede og savede på kulisserne, var der en dag en, der sagde, at de manglede en mand på et dramahold.

Og så blev han spurgt lidt nonchalant, om det var noget, han kunne tænke sig.

- Så sagde jeg bare ja. Jeg overvejede det ikke engang, og jeg ved ikke, hvorfor jeg sagde ja. For jeg var ikke skuespiller, og jeg havde ikke drømt om det. Så det er et hav af tilfældigheder, siger Lars Brygmann.

Da manuskriptforfatter og instruktør Anders Thomas Jensen ringede, var tilgangen den samme. Lars Brygmann sagde bare ja.

Han var med det samme klar på at træde ind i kultuniverset, der er velkendt for de fleste danskere. Og som hans tre medspillere også har en hel del professionel erfaring med.

- Jeg kunne godt mærke ved arbejdet, at de andre - måske især Nikolaj og Mads - har lavet virkelig mange ting med ham (Anders Thomas Jensen, red.) og refererer til mange ting. Det står jeg bare på sidelinjen og bemærker og iagttager.

- Så jeg har ikke tænkt så meget over det med at være den nye. Det er noget, der kan forfølge en. Ligesom hvis man er tilflytter, så er man tilflytter resten af livet. Jeg følte ret hurtigt med det her, at vi var på en fælles mission, og at jeg ikke har noget handicap, siger skuespilleren.

"Retfærdighedens ryttere" har premiere 19. november.

/ritzau/