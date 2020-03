Han har haft stor succes i komikerduoen "Adam og Noah", men Hadi Ka-Koush kan meget andet end at være sjov.

Hadi Ka-Koush kom for alvor ind i danskernes bevidsthed som komiker i den voldsomt populære duo "Adam og Noah", der væltede landet med deres satiriske Youtube-klip og shows.

Men den 36-årige skuespiller, der lige nu er aktuel som justitsministerens rådgiver i DR-dramaserien "Når støvet har lagt sig", har ikke haft problemer med at krydse grænsen til seriøse roller på tv og det store lærred, selv om han i starten frygtede at blive sat i bås som en, der kun kunne spille sjov.

- Det kunne jo sagtens have gået en anden vej, hvor alle for evigt ville have set mig som komiker, men heldigvis ikke, siger Hadi Ka-Koush.

- Jeg var virkelig bange for det, og i starten blev jeg da også typecastet, men det gør vi jo alle sammen, fortæller han.

Hadi Ka-Koush blev uddannet fra Statens Teaterskole i 2010, og siden sin afgang har han spillet med i et væld af forskellige teaterproduktioner, film og ikke mindst tv-serier.

- Det har ikke været sådan "du er jo ham den sjove eller ham den seriøse". Jeg har spillet julekalender, jeg har spillet politimand, bøddel i "Gidseltagningen", nu spiller jeg politisk rådgiver, og jeg har også spillet ægtemand i "Herrens veje", siger han.

Ad to omgange har Hadi Ka-Koush spillet Skir i TV2's julekalender om Tinka, og den rolle har i den grad været med til at gøre ham til et kendt ansigt rundt omkring i stuerne og sætte streg under, at rollen som Noah i komikerduoen netop var det: en rolle.

- "Tinkas juleeventyr" og Tinka og kongespillet" gjorde, at jeg kom ud til en million mennesker hver aften og på en gang kunne sige "værsgo". Jeg sprang ud af Noah-skabet med maner. Folk fandt ud af, at jeg ikke hedder Noah i virkeligheden, og de fandt ud af, at jeg taler anderledes, siger skuespilleren, der kalder det "en fed rejse".

Hele det næste år kan han opleves på Adam og Noahs afskedsturné, "Farvel og Tjak", men det er altså sidste mulighed for at se ham i den rolle. Og hvad der skal ske efterfølgende, ved han ikke lige nu.

- Efter turnéen med Adam og Noah har jeg ingenting i kalenderen. Ingenting. Men der er et år til, så det er fint og dejligt. Mit arbejde fylder rigtig meget i mit liv, og telefonen ringer oftest, når der lige er en anden, der har ringet, og man har sagt ja tak til noget, siger Hadi Ka-Koush.

- Men jeg håber også, jeg får tid til lige at lande og forstå det kapitel, der lige er sluttet og tage nogle skridt i den retning, jeg beslutter mig for, siger han.

"Når støvet har lagt sig" sendes på DR1 klokken 20.00.

/ritzau/