Det har taget tid at få omverdenen overbevist om, at Uffe Rørbæk skulle spille andet end kun komedie.

De seneste år har skuespiller, musiker og manuskriptforfatter Uffe Rørbæk Madsen arbejdet i én bestemt retning.

Ønsket om at kaste sig over mere dramatiske roller har fyldt hos skuespilleren, der af mange formentlig særligt associeres med bandet De Nattergale og tv-hittet "The Julekalender".

Snart er han aktuel i Viaplays reboot af TV2's tidligere seermagnet "Den som dræber", og det er første gang, at Uffe Rørbæk Madsen kaster sig ud i krimigenren.

- Jeg er aldrig blevet spurgt om sådan noget før, så jeg tænkte, det kunne være sjovt at være med. Men det er en genre, som jeg altid har syntes var fed, siger Uffe Rørbæk Madsen.

I "Den som dræber - Fanget af mørket" spiller han rollen som kriminalefterforskeren Dennis, og det er et spring fra nogle af de roller, han tidligere har beskæftiget sig med.

- Jeg kommer jo fra komedie og har spillet meget af det, men de senere år er jeg blevet tilbudt mere dramatiske roller. Når man har lavet komedie så længe, som jeg har, er det nogle gange befriende ikke at skulle være sjov - ikke at skulle have et grin ud af det, siger han.

Skuespil er et håndværk, og det er de samme redskaber, man som skuespiller trækker på, uanset om der er tale om komik eller dramatik, understreger Uffe Rørbæk Madsen.

Men det har krævet en smule overbevisning og tid at få flere i branchen til at se det.

- Jeg får flere og flere henvendelser og mærker, når jeg taler med folk i branchen, at man er opmærksom på mig med hensyn til dramatiske roller nu.

- Men det har faktisk taget nogle år at få foden inden for døren. Jeg vil tro, at der kan være en vis træghed med hensyn til casting. At man godt kan blive lidt firkantet, når man caster, så derfor kan det måske være svært at hoppe fra den ene ting til den anden, forklarer han.

I samarbejde med en agent har han arbejdet aktivt for at få tilbudt roller uden for sit sædvanlige spektrum.

- Jeg har sagt ja til ting, der gik i den retning, og jeg fik på et tidspunkt en agent for ligesom at få det drejet den vej, men jeg har også lavet komedie sideløbende med den her produktion, siger Uffe Rørbæk Madsen.

Han hiver en metafor op ad lommen, når han skal forklare, hvorfor lysten til at udvide sit repertoire er dukket op.

- Jeg tror bare, det er lidt ligesom at spille fodbold. Hvis du hele din karriere har sparket med indersiden og så pludselig får lov til at sparke med ydersiden, så er det sjovt at opdage, at man også kan skrue bolden med den.

"Den som dræber - Fanget af mørket" har premiere på Viaplay den 1. marts. Med i serien er blandt andre også Peter Mygind, Natalie Madueño og Kenneth M. Christensen.

/ritzau/