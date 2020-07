Den rutinerede rock-mama håber, danskerne kan lokkes ud og høre livemusik igen. Det er der nemlig brug for.

Sommerens festivaler er ikke bare årets hyggelige højdepunkt for den garvede sangerinde Sanne Salomonsen. Det er også her, hun får tjent mange af de penge, der gør det muligt for hende at leve af musikken resten af året.

Derfor var det noget af en mavepuster, da alt blev aflyst på grund af coronakrisen.

- Festivalerne er jo højsæson for os kunstnere. Og det er fortvivlende, at det er, som det er, så vi kan kun håbe, at vi kan spille på dem igen næste år. Ellers ser det sort ud.

- Jeg har mistet et helt års indtægt, og derfor er det virkelig hårdt. Vi får jo ingen hjælp eller støtte nogle steder, så det er barskt, siger Sanne Salomonsen.

Trods diverse hjælpepakker mener hun, at der er sat alt for lidt fokus på det tab, de udøvende kunstnere står tilbage med.

- Jeg har mistet så fucking mange penge, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Men sådan er det.

- Heldigvis er man jo som musiker vant til, at nogle gange har man penge, og andre gange har man ikke, siger hun.

Alligevel er hun skuffet over den måde, regeringen har valgt at håndtere krisen i kulturlivet på.

- Jeg forstår ikke, at vi bliver ignoreret på den måde. Vi er altid de første, der står klar til at stille op til velgørenhed. Jeg synes, det er mærkeligt, når vi har sådan en vidunderlig statsminister, at man fuldstændigt glemmer kulturlivet.

- Jeg er glad for, de tænker på alle arbejderne, men jeg er ked af, de har glemt os. De tager os ikke alvorligt. Men hvad vil de gøre uden os?, spørger hun retorisk.

Med en lang karriere bag sig er Sanne Salomonsen vant til, at det går op og ned i showbiz. Og hun er efterhånden også trænet i at se åbne vinduer, når andre ser lukkede døre.

Hun har konverteret en lang række koncerter hos vores svenske naboer til en turné rundt på badehoteller i Danmark, og så har hun takket ja til at være medvært på programmet "Hele Danmarks festival" med Rasmus Bjerg.

- Jeg skulle have spillet 29 shows i Sverige, og da de blev aflyst, var jeg klar over, at lokummet brændte.

- Heldigvis begyndte vi så et åbne mere op herhjemme, og det har betydet at jeg har kunnet sige ja til en masse shows her, og at jeg har kunnet sige ja til at være med i det program og bakke op om det, forklarer Sanne Salomonsen.

I programmet går hun og Rasmus Bjerg tæt på Langelandsfestivalen, som Sanne Salomonsen selv har optrådt på et hav af gange. De fortæller anekdoter, og Sanne Salomonsen giver også et par numre.

- Det er en stor del af vores kultur i Danmark at have de sommerfestivaler, og nu hvor vi ikke kan spille rigtigt i år, så er det en start at kunne optræde på tv.

- For mig er det er en kærlig hilsen til de danske seere, som sidder der hjemme og længes efter festivalerne, siger hun.

Hun håber, at programmet kan være med til at lokke danskerne ud og se livemusik igen - omend det er på en anderledes måde end før krisen.

- Vi skal lære at høre musik på en ny måde. Der er et langt mindre publikum ved koncerterne, og det er næsten morsomt at få at vide, inden man går på scenen, at man ikke må bede folk om at rejse sig op, om at danse eller om at synge med. Alt det, som publikum elsker og plejer at gøre, siger Sanne Salomonsen.

- Men heldigvis kan jeg se, at der kommer flere og flere ud og hører musik. Folk bliver mere og mere modige, siger sangerinden.

Selv er hun ikke så bekymret.

- I starten tror jeg, vi alle sammen tænkte, at vi skulle passe på ikke at blive smittede, men nu har vi jo lært at tage vores forholdsregler. Jeg går jo ikke ud og tungekysser publikum - jeg har fået besked på, at jeg ikke engang må hoppe ned fra scenen.

- Vi skal huske på at holde afstand og vores hygiejne, og så kan det ikke gå så galt. Jeg er ikke bange, siger hun.

"Hele Danmarks festival sendes lørdag klokken 19.55 på TV2.

/ritzau/