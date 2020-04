Janni og Jackie har det på samme måde, når de ser på deres numse i spejlbilledet.

Derfor gør de sammen noget ved sagen.

Man kan blive lidt overrasket, når man ser, hvor mange flødekager det lykkes Janni og Jackie at komme igennem, men det skyldes, at de to fruer har en særlig plan.

De søde sager skal nemlig gerne ende med at blive til form og fylde på den nye numse, som de begge to skal have lavet inden længe.

De to ‘Forsidefruer’-babes har det til fælles, at de altid har følt sig helt flade bag på, og at deres bagdel nærmest ikke har været eksisterende.

»Jeg vil jo sige, at det er win-win. Tænk sig, at få taget sine sidedeller og så få dem puttet om på numsen, samtidig med at man får en lille talje. Det er jo fantastisk,« siger en begejstret Janni Ree.

