Inden længe kan vi glæde os til at se en af de velkendte 'Forsidefruer' i et andet program på en anden kanal.

I starten af sommeren blev sidste afsnit af tredje sæson af ‘Forsidefruer’ vist på tv. Sæsonen sluttede med at brag, hvor stemningen rødglødende i afsnittets sidste minutter, idet en heftig diskussion kulminerer med, at Janni beder Sarah Louise om at holde kæft, hvorefter Sarah Louise vælger at forlade selskabet i vrede. Efterfølgende hører man Sarah Louise fortælle, at hun ikke kan huske, hvornår hun sidst er blevet talt så grimt til.

Efterfølgende blev det afsløret, at det heldigvis ikke er det sidste, vi får at se til de populære ‘Forsidefruer’. Det populære TV3-program vender nemlig tilbage til efteråret med en fjerde sæson.

Nu afslører Sarah Louise dog, at det ikke er det eneste program, vi kommer til at se hende i. Hun skal nemlig medvirke i noget helt nyt:

– Dem, der har fulgt mig på Instagram, har måske opdaget, at jeg er igang med et nyt tv program. Og nej, det er ikke ‘Forsidefruer’, men et helt andet slags program. Det er for en af mine favorit kanaler DR2, som altid leverer informativ og ægte tv, afslører Sarah Louise på sin blog og fortsætter:

– Jeg må ikke afsløre for meget, men det handler om at knække koden til, hvorfor nogle børn ikke klarer sig, og nogle gør på trods af en dårlig barndom. Det har indtil videre været meget spændende at være med i. Der er også tre andre profiler med blandt andet en politiker, en jægersoldat og en kendt forretningsmand. Jeg glæder mig utrolig meget til at se det færdige resultat.

Se billedet nedenfor, hvor Sarah Louise er i fuld gang med optagelserne til det nye program:

My new tv program in the making #workinghard#mommyof3#makingtv#mommyblogger#summerindenmark#danishtv Et opslag delt af Sarah Louise Christiansen (@sarahlouisechristiansen) den 31. Jul, 2018 kl. 5.16 PDT

