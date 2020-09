Karina fra ‘Forsidefruer’ udfordrer sig selv i vild transformation. En kunstart, kalder Karina det.

Karina von d’Ahé fra ‘Forsidefruer’ arbejder til daglig med makeup og hudpleje, og hun er ikke mange for at lægge en festlig makeup, hvilket også ses i det populære reality-program på TV3. Karina har dog længe haft en makeup-drøm, som aldrig er blevet udlevet før fornylig.

'Jeg har i mange år godt kunne tænke mig at prøve det, det er en kunstform, og jeg har meget respekt for det store arbejde, der går i det,' fortæller Karina til Realityportalen om sin nylige transformation som Drag Queen eller Faux Femme, som det hedder, når det er som kvinde.

Karina spurgte derfor én af Danmarks dygtigste artister på det område, om han ville lave det på hende.

'Det er så flippet at se mig selv sådan, men jeg elsker at prøve nye ting, og det må man sige, jeg gør for tiden,' Skriver Karina på Instagram, hvor hun viser den vilde transformation frem.

Til Realityportalen uddyber hun, hvad det ellers er for vilde ting, som hun har kastet sig ud i på det seneste.

'Jeg udfordrer mig selv med ikke at sige nej til fysisk udfoldelse med at klatre etc. Jeg får en masse oplevelser qua programmet (‘Forsidefruer’ red.), og det er jeg meget taknemmelig for.'

Karina er med i den nyeste sæson af ‘Forsidefruer’, som der lige nu optages til, men det er endnu ikke offentliggjort, hvornår programmet igen har premiere.

Karina er næsten ikke til at genkende i sin vilde transformation herunder:

Vis dette opslag på Instagram Jeg har haft verdens sjoveste oplevelse i dag, har nemlig i mange år godt kunne tænke mig at prøve at få lagt en full on Drag Queen makeup eller Faux Femme, som jeg har lært i dag at det hedder når det er som kvinde. Så jeg spurgte én af Danmarks dygtigste artister på det område @the_tinus om han ville lave det på mig og det ville han heldigvis gerne. Det er så flippet at se mig selv sådan, men jeg elsker at prøve nye ting og det må man sige jeg gør for tiden! Et opslag delt af Karina von d'Ahé (@karina_vondahe) den 7. Sep, 2020 kl. 7.30 PDT

Vis dette opslag på Instagram Lidt flere billeder fra min vilde transformation hos dygtige @the_tinus i dag Channelling my inner diva! ... Hvis du synes jeg normalt har lidt ‘høje’ øjenbryn, såeerhhh Et opslag delt af Karina von d'Ahé (@karina_vondahe) den 7. Sep, 2020 kl. 11.03 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk