Dj'en Faustix og partner Asta Björk har ikke været dommernes favoritter gennem "Vild med dans", og fredag aften var de heller ikke seernes.

Parret er nemlig ude af konkurrencen efter en danseduel mod musikeren Wafande og hans partner, Mie Martha Moltke.

Straks efter exittet forlod Faustix og Asta Björk studiet.

Der gik noget tid, inden parret vendte tilbage til studiet og var i stand til at sætte ord på exittet.

- Når man står i rampelyset, og der er tv på, og man får at vide, at man ikke skal være med mere, så bliver man overvældet af nogle følelser, som jeg ikke rigtig havde så meget kontrol over. Derfor skulle jeg lige trække vejret, forklarer Faustix og uddyber:

- Man er på i lang tid sådan en dag her, så jeg skulle lige puste ud. Der er mange følelser på spil - både i dansene, men også bare generelt den hverdag, Asta og jeg har fået op at køre. Så vi skulle lige ud og kigge hinanden i øjnene og sige "tak for dansen" og "tak for nu", og så går vi ind og snakker med jer (pressen, red.) og fortæller, at alt er godt.

Parrets sidste dans var en slowfox, som dommer Jens Werner kaldte Faustix' bedste præstation på gulvet.

- Man er nået til et punkt, hvor man bare ser parrene begynde at falde fra, og i aften var det så vores tur, lyder det fra Faustix.

- Vi har også kigget på parrene, der er røget ud de andre uger, og tænk: godt, det ikke er os! Men der er nogle, der skal ud, og vi havde heller ikke regnet med at vinde. Vi havde regnet med at have det sjovt.

- Jeg har danset syv danse, så jeg går herfra med oprejst pande og et venskab for livet.

I næste uge, nu hvor den ikke længere står på træning i danselokalet, skal Faustix tilbage i studiet og lave ny musik, og så har han inviteret sin dansepartner hjem til ham, hustruen Irina Olsen og parrets datter, Allessia.

Med Faustix og Asta Björk ude af dansedysten er der otte par tilbage i jagten efter titlen og trofæet.

"Vild med dans" bliver sendt igen næste fredag fra klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

/ritzau/