Hvidvask i bankerne og bandekonflikt på Nørrebro er omdrejningspunktet i tredje sæson af DR's "Bedrag".

Når tredje sæson af DR's dramaserie "Bedrag" ruller over skærmen fra den 6. januar, bliver det med mere Nørrebro og mindre Nordsjælland.

Efter to sæsoner, hvor politiet har jagtet habitklædte skurke på dyre direktørkontorer, har seriens hovedforfatter, Jeppe Gjervig Gram, besluttet at flytte historien ud på Nørrebros gader, hvor narkopenge skifter hænder mellem pushere, bander og vekselbureauer og finder vej ind i bankerne, hvor de vaskes hvide.

- Jeg syntes, vi havde været så meget på de bonede gulve, at jeg havde fortalt de historier, der skulle fortælles der. Jeg har altid været fascineret af hvidvask og narkopenges rejse, så det gav en ny fortælling og en ny verden at komme ind i, siger Jeppe Gjervig Gram.

Og selv om temaer som bandekrig og hvidvask lyder som inspiration hentet fra virkelighedens Danmark, så formede idéen sig før, bandekrigen på Nørrebro blussede op i sommeren 2017 og før hvidvasksagerne mod Danske Bank og Nordea.

Den første inspiration fandt Jeppe Gjervig Gram i en stor amerikansk hvidvasksag fra 2012, hvor en hel stribe direktører for HSBC, som er en af verdens største banker, måtte undskylde over for det amerikanske senat, efter det var kommet frem, at banken havde hvidvasket milliarder for mexicanske og colombianske narkokarteller.

- Dengang syntes jeg, at sagen var interessant, fordi vi også har et stort narkomarked i Danmark, hvor kriminelle skal hvidvaske penge, og jeg tænkte, at det måtte bankerne på en eller anden måde spille en rolle i, siger Jeppe Gjervig Gram.

Derfor begyndte han og andre fra holdet bag "Bedrag" at undersøge politiets sager mod vekselbureauer på Nørrebrogade.

- Der lå et vekselbureau på Nørrebrogade 200 meter fra, hvor jeg bor, og jeg er gået forbi den lille fedtede facade tusindvis af gange. Vi fandt ud af, at bureauet i 2012 solgte euro for omkring 500 millioner kroner over relativt få måneder. Og det var de store banker, der leverede valutaen.

- Det er jo fuldstændig vanvittigt, at der ikke er nogen, der har sagt: Hvem er det, der køber euro for 500 millioner kroner? Så vi tænkte, at der lå en historie, siger Jeppe Gjervig Gram.

Da forfatterne bag serien var i fuld gang med skrive afsnit, begyndte de første historier om hvidvask i Danske Banks estiske filial at dukke op i medierne.

En sag, der endte med, at Danske Bank i efteråret 2018 måtte undskylde for omfattende hvidvask på samme måde, som HSBC havde gjort i 2012.

- De sidste to år har vi virkelig følt, at vi har skrevet om kap med virkeligheden. Det har været et kick at få bekræftet, at det, vi skriver, er så realistisk, at det sker i den virkelige verden, siger Jeppe Gjervig Gram.

I den nye sæson udspiller der sig også en bandekrig på Nørrebro, og den del af fortællingen blev skrevet, mens der i virkeligheden var ro i bydelen.

Faktisk stillede seriens producent Jacob Jarek spørgsmålstegn ved, om det var realistisk, at bander løb rundt og skød efter hinanden på åben gade.

- Jeg bor på Nørrebro, og boede der også under sidste bandekrig, så for mig føltes det realistisk, siger Jeppe Gjervig Gram.

- Da jeg skrev på "Borgen" (politisk dramaserie, red.) fandt jeg ud af, at man som dramatiker skal turde skrive det mest dramatiske, der potentielt kan ske, for hvis det kan ske, så vil det før eller siden gøre det, siger han.

I tredje sæson af "Bedrag" træder efterforskeren Alf, spillet af Thomas Hwan, og den tidligere mekaniker Nicky, spillet af Esben Smed, for alvor frem i seriens forgrund.

De får selskab af en ny karakter, bankdamen Anna, som er spillet af Maria Rich.

Maria Rich har ligesom seriens manuskriptforfatter været på research i virkeligheden og tilbragt en arbejdsdag med de ansatte i en afdeling af Arbejdernes Landsbank.

- Jeg skulle lave en karakter, der ligger langt fra mig. Jeg er et mere temperamentsfuldt menneske med knald på, og jeg har et flagrende kropssprog, men her skulle jeg kravle ind i en pæn og professionel bankdame, siger hun.

- Jeg mødte nogle ufatteligt søde ansatte i banken, der havde en stor faglig stolthed og som med frisk selvironi sagde: ja, vi er nok alle sammen lidt kedelige. De fortalte, hvordan det kunne krible i fingrene på dem, når de fik en stor pose med fakturaer, som de skulle lægge i system, siger hun.

Maria Rich studerede også de ansattes kropssprog og fandt ud af, at det som bankdame er godt at sidde med samlede ben og hænder for at fremstå så diskret som muligt.

Hun noterede sig også, at det er vigtigt, at man som bankrådgiver kan levere en relativ neutral og høflig mimik i mødet med kunderne.

- Jeg tænkte, at det simpelthen er det, min karakter er dygtig til at have en troværdig professionel facade, fortæller hun.

Tredje sæson af "Bedrag" får premiere 6. januar klokken 20.00 på DR1.

/ritzau/