Som forfatter bruger Katrine Grünfeld mange timer alene på at skrive, og derfor giver hun sine nærmeste relationer ekstra meget opmærksomhed. Hun er overbevist om, at det gør noget godt for hendes sundhed og virker livsforlængende.

Har dit forhold til sundhed ændret sig med tiden?

»Mit forhold til sundhed er det samme forhold, jeg har til livet generelt. Hvis det gør mig glad, hvis det gør mine kære godt, så hælder jeg til det. En middag, hvor der grines – gerne med vin, musik og dans – er sundhed for mig. Ærlighed og hengivenhed er sundt. Klimabevidsthed, kærlighed og sex er meget sundt. Med tiden er perfektion og tilbageholdenhed blevet ret usexet, det skaber ikke noget interessant selskab. Mennesker, der har tætte og hengivne forhold til andre, der spiser sammen, foretager sig ting sammen, lever længere. Jeg bruger mange timer alene for at skrive og ville nødigt undvære mine nærmeste. Udover familie er det især mine veninder, der er med til at forøge min livsglæde og mit velvære, så det mener jeg, man bør give meget opmærksomhed; at skabe ærlige, skægge og begavede sociale relationer.«



Hvad er dit bedste råd til en sund hverdag?

»En sund hverdag er udelukkelse af sygdom, fysisk og psykisk aktivitet med mine børn, familie og venner, og naturligvis at have en hed kærlighedsaffære. Sundhed kan også blive usundt, når det eneste fokus er på det (u)sunde. Jeg er fortaler for at mærke efter i sin krop, og fanatisk livsfornægter bliver jeg aldrig.«

Hvad har du altid i dit køleskab?

»I mit køleskab findes altid ost, sennep, vin og rester. Hvad fortæller det om mig? At jeg har lidt af en middelhavsfetich. Jeg spiser også masser af olivenolie og fisk.«

Hvordan holder du dig i form?

»Jeg har altid løbet ture i naturen – det er min medicin. Min krop bliver rolig og mine tanker mere klare. Fitnesscentre og yoga med andre i et lille rum er stressende. Jo ældre jeg bliver, jo mere er jeg blevet opmærksom på, at min krop og min mentale tilstand har det bedst, når jeg befinder mig sammen med mennesker, der har humor, og som er villige til at sætte ting i spil. Og mere generelt så får man jo flottere glød af god sex. Jeg føler mig sund efter en løbetur, et havbad, en dansenat, en grinemiddag og en masse sex.«

Hvilken rolle spiller overgangsalderen i dit forhold til sundhed?

»Overgangsalderen gør, at jeg tænker endnu mere på at få kalk nok til mine knogler samt at komme ud på mine løbeture for netop også at holde mine knogler og min krop stærk. Men mest af alt har jeg tænkt på, hvor meget vi savner et overgangsritual eller en tradition for netop den milepæl. Selvom de fleste mennesker sikkert er enige om, at overgangsalderen ikke er eller behøver at være et tabu, er mange af forestillingerne om kvinder i netop den alder fordomsfulde og indskrænkede. Det ville være sundt at udvide handlerummet for den modne kvinde på alle planer.«