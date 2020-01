Den 73-årige forfatter modtager den prestigefyldte Harald Mogensen-pris for sin roman "Dødfunden".

Når prisen for årets bedste spændingsroman skal overrækkes på Krimimessen i Horsens til marts, bliver det forfatter Gretelise Holm, der kan gå på scenen som vinder.

Hun er nemlig årets modtager af den såkaldte Harald Mogensen-pris, som uddeles af Det Danske Kriminalakademi.

Det oplyser forlaget HarperCollins i en pressemeddelelse.

Gretelise Holm modtager prisen for sin roman "Dødfunden" fra 2019, som handler om antropologen Ellinor Green, der som 62-årig findes død i sit hjem, uden at dødsårsagen umiddelbart kan fastslås.

Og prisen betyder meget for den 73-årige forfatter.

- Jeg blev da utrolig glad, for det er virkelig en stor udmærkelse, siger Gretelise Holm, der som det første ringede til sine børn efter at have fået beskeden.

- De skal da vide, at deres mor kan endnu, udtaler hun i pressemeddelelsen.

Som vinder af Harald Mogensen-prisen skal Gretelise Holm repræsentere Danmark i kampen om den skandinaviske krimis fornemste pris, Glasnøglen, som danske Jussi Adler-Olsen, norske Jo Nesbø og svenske Stieg Larsson tidligere har vundet.

Gretelise Holm er forfatter til knap 40 bøger og har foruden "Dødfunden" senest udgivet antologien "På tryk - Gennem et halvt århundrede" med udvalgte artikler, essays og noveller.

Hun vil få overrakt Harald Mogensen-pris på Krimimessen i Horsens, som afholdes den 28.-29. marts.

/ritzau/