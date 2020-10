Maja Jul Larsen, der er hovedforfatter på "Ulven kommer", har mødt vilde skæbner i sit researcharbejde.

Søndag aften kunne seere følge med i det første af otte afsnit af DR's nye dramasatsning, "Ulven kommer", som manuskriptforfatteren Maja Jul står bag.

Hun er langtfra uvant med at skrive dramaserier.

Faktisk har Maja Jul Larsen haft sin pen inde over serier som både "Borgen", "Arvingerne" og "Bedrag". Men med "Ulven kommer" kan hun for første gang kalde sig for hovedforfatter.

Og det er noget af en mørk historie, hun har kastet sig over.

Serien handler om den 14-årige pige Holly, der i en stil i skolen beskriver, hvordan hendes stedfar begår voldelige overgreb mod hende.

Kommunen bliver inddraget, Holly og hendes lillebror bliver sat i akut pleje, og forældrene er rystede - ifølge dem er det hele nemlig løgn.

Men hvem taler sandt?

- Jeg synes, at der ligger en fantastisk historie i, at man har en kriminalsag inden for hjemmets fire vægge, hvor socialrådgiveren nærmest er en detektiv i familien, siger Maja Jul Larsen og fortsætter:

- Jeg var faktisk overrasket over, at der ikke er nogen, der har fundet på det før, for det er jo genialt der er så mange dilemmaer i en socialrådgivers arbejde. Samtidig med at de skal kontrollere en familie, skal de også hjælpe. Det er en ret vild dobbeltrolle, forklarer hun.

Plottet til historien fandt Maja Jul Larsen på for fire år siden, da hun var gravid og på vej ind i forældreskabet for første gang.

- Ligesom alle andre forældre har jeg også den der tvivl om, hvorvidt man gør det godt nok. Tanken om at få en kommunalarbejder til at kigge sig over skulderen affødte noget virkelig interessant og prikkede til spørgsmålet om, hvornår man er en god nok familie, forklarer hun og uddyber:

- Vi kan alle sammen frygte, at vores barn får sagt et eller andet i institutionen, og ingen af os vil helst kigges på, når vi er allermest magtesløse derhjemme og skælder lidt for meget ud. Så hvordan føles det så lige at have kommunen inde over og skulle vogte hvert ord, man siger?, spørger hun retorisk.

Ansporet af den nysgerrighed gav hun sig til at researche.

- Jeg mødte nogle vilde skæbner og talte med nogle mennesker, der stod i nogle vilde situationer, fortæller hun.

- Jeg brugte meget tid på at tale med udsatte børn og med børn, der er blevet anbragt, og med deres forældre og socialrådgivere, siger manuskriptforfatteren.

Undervejs var der noget, der gik op for hende.

- Jeg fandt hurtigt ud af, at de fleste sager handler om forældre, der elsker deres børn og gør det så godt, de kan, men har nogle udfordringer. Og på den måde er det jo noget, mange godt kan identificere sig med, siger Maja Jul Larsen.

Hun er ikke bange for at ramme der, hvor det gør ondt.

I serien står pigen Holly alene med sine beskyldninger mod stedfaren, og hendes troværdighed bliver angrebet.

- Det er jo også noget, der sker i virkeligheden, og det skal vi ikke vige tilbage for. Det gør ikke noget for mig, at der er en ubehag ved at se på det, for det er sådan, det er i mange sager.

- Mistænkeliggørelsen af børn er noget, der foregår, siger hun.

Og det er hun glad for at kunne sætte fokus på - ovenikøbet i allerbedste sendetid.

- Det er en ære og en gave at få så stor en platform og kunne fortælle en historie, der rækker ud. Jeg er selv optaget af, at samfundet skal være en del af historierne, vi fortæller, og det er der virkelig mulighed for her, siger hun.

"Ulven kommer" sendes hver søndag på DR1.

/ritzau/