Den snart 80-årige skuespiller fortæller til Billed-Bladet, at han danner par med en 55-årig sygeplejerske.

Søndag den 15. november fylder revyveteranen Ulf Pilgaard 80 år, og ved sin side har han kæresten Annette.

Over for Billed-Bladet fortæller skuespilleren, at han har kendt den 25 år yngre kvinde i over et års tid.

- Jeg ser en, der er speciel. Men i min alder skal man jo være lidt forsigtig. Der kan ske så meget. Hun kunne jo også - mod forventning naturligvis - blive træt af mig. Vi går stille frem, siger Ulf Pilgaard i interviewet med ugebladet.

Over for Ekstra Bladet bekræfter han ligeledes forholdet.

Han røber ikke noget om, hvordan parret mødte hinanden, men vil dog gerne fortælle, at hun bor nord for Aarhus - han bor selv nord for København - og at hun arbejder som sygeplejerske.

- Vi ses, når det passer. Jeg er jo vant til at være alene og det har jeg det bestemt ikke dårligt med, siger han til avisen.

Ulf Pilgaard mistede i 2016 sin hustru gennem 46 år, Gitte, der døde i en alder af 69 år efter et langt forløb af den uhelbredelige sygdom Huntingtons chorea.

Sammen fik parret to sønner.

Ulf Pilgaard har i tidligere interview understreget, at intet er for sent. Heller ikke at finde kærligheden igen, hvis den dukker op.

- Alle følelser er repræsenteret hos ældre mennesker. Vi har også et sexliv - ellers ville jeg da lægge mig til at dø med det samme - der er jalousi, surhed, uforskammethed, raseri - ja, det hele. Ældre bliver jo ikke pludselig til ikkemennesker, sagde han i "Aftenshowet" tilbage i 2016 ifølge Avisen.dk.

/ritzau/