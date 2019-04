Fenar Ahmads film "Valhalla" har store stjerner på rollelisten. Nu er en bid af traileren offentliggjort.

Der er mange kendte navne på plakaten til Fenar Ahmads spillefilm "Valhalla", hvor blandt andet Roland Møller, Sanne Salomonsen, Jacob Lohmann og Stine Fischer Christensen indtager rollerne som de kendte figurer fra den nordiske mytologi.

Nu er den første såkaldte teasertrailer til filmen blevet offentliggjort, og her får man første glimt af flere af karaktererne og af gudernes hjemsted, Valhalla.

Fenar Ahmad, der tidligere har stået bag to spillefilm, "Ækte Vare" og "Underverden", fortæller, at han er i fuld gang med at lægge sidste hånd på filmen.

- Med "Underverden" forsøgte vi at gøre noget, som ikke var set før i en dansk actionfilm. Nu forsøger vi at gøre det samme inden for eventyrgenren, forklarer Fenar Ahmad i en pressemeddelelse.

- Sagaerne om de nordiske guder er en af Skandinaviens absolutte grundfortællinger, som jeg synes er uhyre vigtig i en tid, hvor mange føler sig rodløse. "Valhalla" er en hyldest til de nordiske guder og vores mytologiske ophav, siger han.

Mens Roland Møller spiller Thor, indtager Jacob Lohmann rollen som Tyr. Og så er der comeback på det store lærred til sangerinden Sanne Salomonsen, der har sin første spillefilmsrolle i 35 år.

Den 63-årige rockmama spiller rollen som Elle, der er den livsfarlige mor til jætternes konge, Udgårdsloke, som er de andre guders hovedfjende.

"Valhalla" tager afsæt i Tjalfe og Røskvas rejse fra Midgård til Valhalla, som er truet af Fenrisulven og jætterne. Side om side med guderne må de to vikingebørn kæmpe for at redde verden fra Ragnarok.

"Valhalla" har forventet premiere den 10. oktober 2019.

Se teasertraileren her: https://youtu.be/S74aRgi5pN4

/ritzau/