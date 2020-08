- Da vi var 16 år, fik jeg lokket Keld med til dans. Men han havde mere travlt med at lytte til den spændende dansemusik end med at lære trinene, så han trådte mig konstant over tæerne. Og så kom vi op at skændes. Det endte med, at vi enedes om, at hvis vi skulle være par, skulle vi nok ikke gå til dans sammen, siger Hilda Heick til Ekstra Bladet. (Arkivfoto) Henning Bagger/Ritzau Scanpix