Ulrich Thomsen spiller Danmarks ambassadør, der nægtede at lade sig kue under Anden Verdenskrig.

I år er det 75 år siden, Danmark blev befriet af britiske styrker, men undervejs i Anden Verdenskrig gjorde mange danskere deres for at kæmpe mod den tyske besættelsesmagt.

En af dem, der er gået over i historien, er Henrik Kauffmann, der var Danmarks ambassadør i USA under krigen. For da Danmark blev besat, startede han sin egen modstandskamp fra sit kontor i Washington.

Fortællingen om den modige dansker kan senere i år ses på det store lærred i Christina Rosendahls drama "Vores mand i Amerika".

I rollen som Henrik Kauffmann ses Ulrich Thomsen, og i anledningen af jubilæet for Danmarks befrielse kan man nu se første klip fra filmen.

- Vovehalsen og verdensmanden Henrik Kauffmann nægter at føje de tyske besættelseskrav og iværksætter i stedet en rebelsk plan for give den danske befolkning friheden tilbage, lyder det i en pressemeddelelse.

- I sin radiotale på landsdækkende amerikansk radio den 9. april 1940 annoncerer han, at han ikke længere vil tage imod ordre fra den danske regering, da den ikke har en fri vilje.

- Kauffmann gør klart, at han anser sig selv som den eneste sande repræsentant for den danske befolkning, og at han vil kæmpe for at vinde friheden tilbage, lyder det videre.

Henrik Kauffmanns beslutning blev afgørende for, at Danmark i sommeren 1945 blev inviteret med til de allieredes konference i San Francisco, hvor FN blev grundlagt.

- Fortællingen om Henrik Kauffmann er en dybt fascinerende historie om manden, der satsede alt og ændrede Danmarks fremtid. Henrik Kauffmann nåede både at blive anklaget for landsforræderi og fejret som nationalhelt for sin enegang under krigen, lyder det i pressemeddelelsen.

Filmen forventes at få premiere i 2020 og har blandt andre også Mikkel Boe Følsgaard og Esben Dalgaard på rollelisten.

Se klippet med Ulrich Thomsen her: https://youtu.be/FbDisAiS-dc

/ritzau/