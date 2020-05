Årets finale i "X Factor" skriver historie ved at være den første, hvor finalisterne synger covernumre.

Normalt dyster finalisterne i "X Factor" med hver deres specialskrevede sang, som efterfølgende udgives. Men i år er det anderledes.

Årets tre finalister - Mathilde Caffey, Alma Agger og Emil Wismann - skal i år forsøge at høste stemmer ved at synge en coversang.

Det er første gang i den danske udgave af "X Factor".

- Så har de bedre tid og mulighed for at vælge deres eget materiale og forfine udtryk og lyd, når vinderen og eventuelt øvrige finalister senere skal udgive musik i eget navn. Nu prøver vi det af og ser, hvordan det fungerer, siger Dorte Borregaard, underholdningsredaktør på TV2.

Mathilde Caffey skal synge sangen "Karma Is a Bitch" af CH10, mens Alma Agger skal synge "The Last Dance" af Clare Maguire, og Emil Wismann skal synge "Selvmord på dansegulvet" af Thomas Holm.

I anden sæson af X Factor dystede Linda Andrews og Alien Beat Club med den samme specialskrevede sang, "Det bedste til sidst". Alle andre år har de tre finalister sunget en sang, der har været skrevet specielt til dem.

/ritzau/