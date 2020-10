Det er blot få måneder siden, at skuespillerinden Merete Mærkedahl mistede sin mor til kræft.

Ingen røg ud i aftenens udgave af "Vild med dans", da der blev indsamlet penge til Kræftens Bekæmpelse.

Hver af de ti nydansere dedikerede deres respektive dans til en særlig person i deres liv, og det blev en følelsesladet aften.

Der var tårer blandt både dommere og deltagere.

Badehotellet-skuespillerinden Merete Mærkedahl dedikerede sin moderne dans med partner Thomas Evers Poulsen til sin far, som havde passet hendes mor, som gik bort for blot få måneder siden.

Parret var meget mærket efter dansen, og det samme var dommerne.

Anne Laxholm mente, at dansen sagde så meget, at ord var overflødige, mens Marianne Eihilt sad med tårer i øjnene og ligeledes havde svært ved at finde ord.

Radiovært Sara Bro og partner Morten Kjeldgaard gik på gulvet i en intens tango, som hun havde dedikeret til sin forlovede, Lasse Lund.

Sara Bro blev som 27-årig ramt af brystkræft og fik 15 år senere fjernet begge bryster efter en kontrol viste nye forstadier til sygdommen. Hun takkede sin forlovede for at være der ved hendes side under den dobbelte mastektomi, som hun fik foretaget få måneder inde i deres forhold.

Dommernes karakterer fra denne uge bliver lagt sammen med pointene næste fredag.

Næste fredag vender konkurrencen nemlig tilbage i "Vild med dans", når ti par bliver til ni.

Det giver TV2-biolog Vicky Knudsen og partner Martin Parnov Reichhardt endnu en chance i dansedysten. For fjerde fredag i træk landede de på sidstepladsen efter dommernes karakterer.

Det var dog ikke kun de ti tilbageværende par, der gik på gulvet i fredagens særudgave af "Vild med dans".

Det gjorde tre helt almindelige danskere også.

Fælles for de tre er, at de alle har haft kræft tæt på livet som enten patienter eller nært pårørende.

De tre danskere blev matchet op med tre professionelle dansere, som tidligere har med virket i programmet.

Marc Christensen, René Christensen og Esbern Syhler-Hansen gjorde nemlig alle comeback i den gode sags tjeneste.

37-årige Janni Møller Thomsen dansede rumba med Esbern Syhler Hansen til Elias Boussninas nummer "Roses".

71-årige Susanne Ulk dansede vals med René Christensen til Teiturs nummer "Josephine", mens 26-årige Mie Gromada kastede sig ud i en cha-cha-cha med Marc Christensen til Drews hit "I Wanna Be Dancing".

Også Oh Land gæstede også programmet.

Hun sang Michael Falchs nummer "Nær", som hun optrådte med i jubilæumsudgaven af "Toppen af poppen", til musikeren Wafandes slowfox med partner Mie Martha Moltke.

