De blå-gule flag blafrer "hinsidan" i anledning af Sveriges kronprinsesse Victorias 43-års fødselsdag.

Der er lagt op til royal fødselsdagsfejring på den anden side af Øresund i anledning af kronprinsesse Victorias 43-års fødselsdag.

Den svenske tronarving kom til verden den 14. juli 1977 som den førstefødte af kong Carl Gustaf og dronning Silvia og blev døbt Victoria Ingrid Alice Desirée.

Hun er den ældste i søskendeflokken bestående af 41-årige prins Carl Philip og 38-årige prinsesse Madeleine.

Kronprinsesse Victoria blev faktisk født som prinsesse, men blev tronarving i stedet for sin lillebror efter en parlamentarisk ændring af tronfølgeloven i 1980.

For at forberede sin kommende rolle som regerende dronning af Sverige har kronprinsesse Victoria blandt andet fulgt den svenske regering og rigsdags arbejde i et skræddersyet program.

Desuden har hun læst fransk, statskundskab, konflikthåndtering og historie ved universiteter i Frankrig, USA og Sverige.

Det har været en udfordring for kronprinsessen, som er ordblind.

- Får man ikke hjælp tidligt, tærer det på selvværdet. Jeg er bekymret for ikke at finde de rigtige ord til de tanker og følelser, jeg har, siger den åbenhjertige tronarving.

- Det var heldigt, at vi fik hjælp tidligt, men det har helt sikkert ført ekstra slid med sig, sagde hun i interview med SVT i 2017.

Det har ikke været den eneste krise, kronprinsessen har gennemgået. I sine teenageår led hun af en spiseforstyrrelse.

Kong Carl Gustaf og dronning Silvia handlede resolut og sørgede for, at datteren kom i behandling i USA, hvor hun samtidig fortsatte sine studier i statskundskab på Yale University.

Efter sine studier blev hun indført i diplomatiet og arbejdede ved FN i den amerikanske storby New York og hos Sveriges ambassade i Washington D.C.

2020 har været begivenhedsrigt for kronprinsesse Victoria. Der kunne tronarvingen nemlig markere tiårs bryllupsdag med prins Daniel.

De to har kendt hinanden i knap 20 år.

Kort efter årtusindskiftet mødte kronprinsessen den borgerlige Daniel Westling, som var hendes personlige træner.

De to blev hurtigt tætte. Dog kun som venner til at begynde med.

- Det sagde ikke klik, da vi mødte hinanden. Vi havde et meget fint og varmt venskab og var meget nære venner, inden vi forelskede os. Det var et venskab, som voksede til kærlighed, sagde kronprinsessen i 2009 på et pressemøde om parrets senere forlovelse.

I 2002 afslørede de, at fitnessforholdet var blevet til mere.

- Jo mere jeg lærte hende at kende, desto mere uimodståelig blev hun, sagde prins Daniel i sin tale til parrets bryllup.

Parret giftede sig i Storkyrkan i Sveriges hovedstad, Stockholm den 19. juni 2010 og har således netop fejret tiårs bryllupsdag.

I februar 2012 fødte kronprinsessen parrets første barn, prinsesse Estelle, der i dag er otte år gammel. I 2015 blev familien forøget, da prins Oscar, som i dag er fire år gammel, til verden.

Den kongelige kvartet bor til daglig på Haga Slott i Stockholm.

Kronprinsessen skriver nyere svensk historie, når hun en dag overtager tronen efter sin far, kong Carl Gustaf.

Hun bliver Sverige første kvindelige monark og regerende dronning siden 1720.

Normalt træder kronprinsesse Victoria ud og modtager de fremmødtes lykønskninger på sin fødselsdag, men grundet coronapandemien er det aflyst i år, oplyser det svenske kongehus.

/ritzau/