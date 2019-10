Tre byer og Bornholm skal igen lægge gader til royalt motionsløb i 2020. Det hele starter dog i Sønderjylland.

Kronprins Frederik vil igen i 2020 invitere til motionsløb i en række byer fordelt over hele landet

Ligesom de to foregående år vil der igen blive afholdt Royal Run i Aalborg, Odense, København og på Bornholm, men for første gang er Sønderborg blevet udpeget som værtsby for løbet.

Kronprinsen vil skyde dagen i gang i den sønderjyske by, der i 2020 også fejrer genforeningsjubilæet.

- Det er noget, vi har arbejdet intenst på i noget tid, så vi er glade, og smilene er store. Det er endnu et eksempel på, at der sker noget i Sønderborg, og vi har næsten ikke fået armene ned efter tilkendegivelsen af, at vi i 2021 får besøg af Tour de France, siger Helge Larsen, der er formand for Social- og Sundhedsudvalget i Sønderborg Kommune.

Mens byen fejrer, at det i 2020 er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark, så vil Royal Run også være en lille genforening for kronprinsen.

- Vi glæder os til at byde kronprinsen velkommen tilbage. Han tog sin uddannelse hernede, hvor han gik på sergentskolen, og dengang var han et almindeligt syn i gadebilledet, så på den måde er der tale om en lille genforening, siger Helge Larsen.

Det bliver 2. pinsedag - 1. juni - at startskuddet lyder til den tredje udgave af Royal Run.

Efter første etape i Sønderborg vil kronprinsen tage turen til Aalborg, inden han fortsætter i Odense.

På Bornholm vil løbet igen blive afholdt uden kronprinsens deltagelse.

Afslutningen bliver i lighed med de to foregående år kronprinsens ti kilometer løb i København og på Frederiksberg.

- I år har vi kunnet tilføjet et ekstra stop på turen, så vi nu har fire byer med kongelig deltagelse, og det betyder selvfølgelig, at vi når tæt på endnu flere danskere, siger Jakob Larsen fra Royal Runs styregruppe i en pressemeddelelse.

- Vi er rigtig glade for programmet 2. pinsedag 2020, og vi ser frem til i fællesskab med kommuner og arrangører at skabe en helt enestående folkefest i de fire byer - samt Bornholm, hvor der som bekendt er Royal Run uden kongelig deltagelse, tilføjer han.

/ritzau/