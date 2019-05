"Parasite" formår at fortælle en samfundskritisk historie og samtidig lege med genrerne, mener filmanmelder.

Det var en af favoritterne, der lørdag aften løb med den helt store pris i Cannes, hvor filmfestivalen uddelte den eftertragtede pris Guldpalmen.

Filmkritiker Christian Monggaard, der er anmelder for Information, er i hvert fald på ingen måde overrasket over, at det var Sydkoreanske Bong Joon-hos film "Parasite", som kunne hente hovedprisen hjem.

- Lige siden den blev vist for en lille uge siden, har den været en af favoritterne til at vinde Guldpalmen.

- Blandt andet fordi den lykkedes med at fortælle en ret samfundskritisk og samfundssatirisk historie og samtidig blande en masse andre genrer ind i det - familiedrama, sædeskildring, sort komedie og thriller, siger Christian Monggaard.

"Parasite" handler om to familier fra to forskellige dele af den koreanske klasse. Sønnen fra den fattige familie får et job som tutor for datteren fra den velhavende familie.

At den formår at beskrive uligheder i befolkningsklasser, har formentlig været en vigtig faktor for, at den hiver hovedprisen hjem, vurderer Christian Monggaard.

Men filmen skiller sig ud fra andre politiske film, mener han.

- Der har været mange politiske film i konkurrencen i Cannes i år. Noget af det, som Bong Joon-ho formår, er, at transcendere det politiske.

- Det er en meget politisk film, men det er også en film, som i høj grad handler om mennesker og leger med genrerne. Den leger visuelt og er fuld af overraskelser og hemmeligheder, siger Christian Monggaard.

Det er ifølge nyhedsbureauet AP første gang, at en sydkoreansk film modtager Guldpalmen.

Christian Monggaard peger på tre andre film, som, han også mener, var seriøse kandidater til Guldpalmen.

Det er Almodovars film "Pain & Glory" og Ken Loachs "Sorry We Missed You".

Den tredje, han peger på, er franske Celine Sciammas "Portrait of a Lady om Fire", der handler om et kærlighedsforhold mellem to kvinder i slutningen af 1700-tallet.

- Det er virkelig en særlig film. Og hele diskussionen, om der er for få kvinder i hovedkonkurrencen i Cannes, er blusset op igen i år. Hendes film hører virkelig hjemme i hovedkonkurrencen, og den kunne også sagtens have vundet.

- Den skaber nogle meget unikke og sanselige rum omkring de her to kvinder, som historien handler om, siger Christian Monggaard.

/ritzau/