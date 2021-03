Det giver dansk filmkunst nye muligheder, at "Druk" og Vinterberg er nomineret til en Oscar i to kategorier.

Det vækker stor glæde hos Claus Ladegaard, direktør for Det Danske Filminstitut, at Thomas Vinterbergs film "Druk" er nomineret til en Oscar i kategorien Bedste Internationale Film, og at Vinterberg desuden er nomineret til en Oscar for Bedste Instruktør.

- Det synes jeg, er fantastisk. Jeg er nærmest ekstatisk over, at Thomas er blevet nomineret som bedste instruktør.

- Og det er virkelig overbevisende, at "Druk" bliver nomineret som bedste internationale film.

Ifølge Claus Ladegaard har Danmark været i førertrøjen, når det kommer til oscar-nomineringer i kategorien Bedste Internationale Film:

- De eneste 10-12 år har Danmark været det land, som har modtaget flest nomineringer for Bedste Internationale Film. Vi er foran lande som Frankrig og Spanien, så vi står meget stærkt.

Oscar-nomineringerne har betydning for både Thomas Vinterberg og dansk filmkunst, lyder det fra direktøren.

- Nomineringen betyder helt konkret, at der skabes gode muligheder for Thomas Vinterberg, og det åbner samtidig nogle døre for hans producent, Zentropa.

- Det åbner også døre for dansk film i det hele taget. Døre, der giver adgang til finansiering, interessante samarbejdspartnere og dermed kompetencer, som vi normalt ikke er i nærheden af, siger Claus Ladegaard.

