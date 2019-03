Flere filmanmeldere giver dramaet "Dronningen" seks stjerner. Politiken kalder den et hovedværk i dansk film.

Historien om en midaldrende kvinde, der indleder en affære med sin mands 17-årige søn, har fået de danske filmanmeldere til at kaste stjerner og gode anmeldelser efter den danske film "Dronningen".

Blandt andet har Berlingske, BT og Ekstra Bladet givet filmen seks stjerner. Det samme har Politiken, der ligeledes har filmanmeldelsen på forsiden af avisen torsdag.

Men det sker ikke så tit, at filmkritikere belønner film med de højeste karakterer - især de danske.

- Det sker uhyre sjældent, at mange af de store aviser giver seks stjerner til en film i det hele taget. Og det er mindst lige så sjældent til en dansk film, siger Jacob Wendt Jensen, filmanmelder og medlem i foreningen Danske Filmkritikere.

- En anmelder giver måske seks stjerner tre, fire eller fem gange på et år. Men han har måske også set 300 film i løbet af det år.

Blandt de mange hundrede film, der hvert år rammer de danske biografer, er det blot et fåtal, som anmelderne betegner som sande mesterværker. Og en gang i mellem kan der ifølge Jacob Wendt Jensen sågar gå flere år, før en film får de stjerner, som den egentlig har fortjent.

- Så det er sjældent, at noget er et instant (øjeblikkeligt red.) mesterværk, som det sker med "Dronningen", siger Jacob Wendt Jensen, der selv mener, at filmen har fortjent til stjernerne.

