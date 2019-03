Gangsterfilmen "Holiday" har kun solgt ganske få biografbilletter, men storsejrede ved Bodilprisen.

Det var ikke en biografbasker, som de danske anmeldere valgte at hylde, da den årlige uddeling af Bodilprisen løb af stablen på Stærekassen i København lørdag aften.

Det var nemlig den danske gangsterfilm "Holiday", som løb med flest priser ved prisuddelingen, på trods af at filmen kun har solgt 2705 biografbilletter, siden den fik premiere 11. oktober sidste år.

Til sammenligning har filmen "Vildheks", som fik premiere samme dag som "Holiday", solgt 99.842 billetter, mens publikumssuccesen "Ternet Ninja" har solgt hele 889.486 billetter siden slutningen af december.

Men på trods af den lunkne interesse fra publikum, mener formanden for Danske Filmkritikere, Nanna Frank, at det var den helt rigtige beslutning at hædre filmen ved uddelingen af Bodilprisen, som er de danske filmkritikeres pris.

- Vi kan se, at "Holiday" er et kunstværk. Det er et filmisk værk, som har modhager, og som ikke nødvendigvis er super behagelig at se, men som har ekstremt meget at byde på.

- Den har mørke og dybde og overraskelser, og den stiller ubehagelige spørgsmål. Ting, som kan være svære at sælge til den store, brede befolkning, siger Nanna Frank.

Ved uddelingen af Bodilprisen vandt "Holiday" prisen for Bedste Danske Film, mens Victoria Carmen Sonne og Lai Yde Holgaard vandt for henholdsvis Bedste Kvindelige Hovedrolle og Bedste Mandlige Birolle for deres præstationer i filmen. Endelig vandt fotografen på "Holiday", Nadim Carlsen, prisen for Bedste Fotograf.

"Holiday" er den svenske instruktør Isabella Eklöfs spillefilmdebut, og filmen handler om den unge kvinde Sascha, som tager på ferie i en luksusvilla i Tyrkiet, hvor hun indlogerer sig som elskerinde hos narkogangsteren Michael, som forvandler hendes ferieophold til et mareridt.

Og filmens handling kan være en del af forklaringen på, at den ikke er blevet en større publikumssucces, vurderer Nanna Frank.

- Det er en barsk film, som blandt andet indeholder voldtægtsscener, og det er en film, der stiller flere spørgsmål, end den giver svar. Så det er måske ikke en film, man vælger, hvis man skal hygge sig en lørdag aften i biografen, siger hun.

Nanna Frank tilføjer dog, at antallet af solgte biografbilletter i høj grad afhænger af, hvordan filmen markedsføres, og hvor mange biografer, den sættes op i.

Mens "Vildheks" og "Ternet Ninja" er sat op i over 100 danske biografer, er "Holiday" kun sat op i syv.

Når Danske Filmkritikere beslutter, hvilken film, der skal tildeles Bodilprisen, skeler de ikke til, hvor mange biografbilletter filmen har solgt. De bedømmer udelukkende filmen på dens kunstneriske kvaliteter, understreger Nanna Frank.

Hun mener ikke, det er problematisk, at de danske anmeldere vælger at hylde en film, som kun har solgt 2705 biografbilletter.

- Jeg synes netop, det er vigtigt at sætte spot på film, som kan have det svært på det kommercielle biografmarked, siger hun.

- Vores rolle som kritikere er at være mundskænke og pege på det, som måske kan smage lidt bittert i starten, men som viser sig at åbne op for helt nye smagsindtryk, som vi slet ikke vidste eksisterede, siger hun.

/ritzau/