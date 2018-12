Susanne Bier er aktuel med filmen "Bird Box", som hun mener giver et mere nuanceret billede af moderskabet.

I Hollywood-film er det alt for ofte mænd, der definerer, hvad en god mor er.

Det mener den danske filminstruktør Susanne Bier, som er aktuel med filmen "Bird Box".

Filmen er en apokalyptisk thriller om en mors flugt fra en overnaturlig kraft, der truer menneskeheden, men da Susanne Bier først læste manuskriptet, var det i ligeså høj grad filmens skildring af moderskab, der vakte hendes interesse.

- En del af det, der interesserer mig ved historien, er, at den giver et meget ukonventionelt billede af moderskab. Moderskab er blevet defineret af mænd i hundredvis af år. En god mor er, hvad mænd synes, en god mor er. I denne film får vi et meget anderledes billede af det at være mor, siger hun.

Filmen "Bird Box" er baseret på en roman af samme navn af Josh Malerman, og manuskriptet er skrevet af Eric Heisserer, som har været oscarnomineret for sit manuskript til sci-fi-filmen "Arrival".

Den kvindelige hovedrolle, Malorie, som spilles af Hollywood-stjernen Sandra Bullock, er i begyndelsen af filmen ikke specielt begejstret for at være gravid.

Hun har ikke lyst til at få et barn, og da Malorie senere i filmen begiver sig ud på en farefuld flugt fra den overnaturlige kraft med sine to børn, er hun mere hård end omsorgsfuld over for børnene til dels for at sikre deres overlevelse.

- I mine øjne fortæller filmen, at moderskab ikke nødvendigvis er det fordomsfulde billede, som på mange måder er blevet formidlet til os kvinder, hvor en mor altid er god, glad, smuk og alle mulige ting, som mænd har bestemt, at "sådan er mødre", siger Susanne Bier.

- Moderskab er meget mere facetteret, uforudsigeligt og besværligt. Det er ikke nødvendigvis kun lykkeligt og skønt, men det har en stærk drivkraft i sig. Det at vise et mere komplekst, overraskende og provokerende billede af moderskabet, synes jeg var mega interessant, siger hun.

Susanne Bier har lavet både film og tv-serier med mandlige hovedroller alt fra "Natportieren" til "Brødre" og "Efter brylluppet" - men hun synes også, det er vigtigt at lave film med kvindelige hovedroller, for dem er der ifølge instruktøren ikke nok af.

- For mig er den kvindelige hovedrolle i "Bird Box" en moderne kvindelig helt. Hun slæber rundt på to børn, hun kæmper, hun slås, men samtidig er hun et rigtigt menneske og ikke en 17-årig fotomodel, som nogle mænd synes, var spændende at gøre til en kvindelig helt.

- Hun er en kvinde med autoritet og integritet, og hun ser mega godt ud, men hun er bare ikke mændenes version af superhelten, hun er kvindernes version. Det synes jeg, er top fedt, siger Susanne Bier.

"Bird Box" fik premiere på Netflix den 21. december. /ritzau/