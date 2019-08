Filmen "Harpiks", der har Sofie Gråbøl og Ghita Nørby på rollelisten, er udtaget til filmfestivalen i Toronto.

Når den prestigefyldte, årlige filmfestival i Toronto finder sted i september, får filmatiseringen af danske Ane Riels prisbelønnede roman "Harpiks" verdenspremiere.

Det skriver Have Kommunikation i en pressemeddelelse.

"Harpiks" handler om den enfoldige mand Jens, hans overvægtige kone Maria og deres teenagedatter Liv, der lever dybt inde i skoven et sted langt fra det omgivende samfund.

Jens og Maria har for mange år siden vendt ryggen til civilisationen af frygt for, at myndighederne ville tage deres datter fra dem.

Da Livs farmor pludselig dukker op, skal Liv opdage en helt ny verden, men hendes far vil gøre alt for at opretholde den trygge verden, han har skabt for den lille familie.

- Peter Plaugborg spiller Livs kærlige, men også desperate og livsfarlige far Jens, og Sofie Gråbøl er helt forandret i rollen som moderen Maria, der med sine 200 kilo er lænket til sin seng, lyder det i pressemeddelelsen.

- Ghita Nørby spiller farmoren, der vender op og ned på familiens isolerede paradis, og Amanda Collin spiller den sorgramt kvinde Roald, som får en nøglerolle i den lille families skæbne. I den absolutte hovedrolle som den kun 13-årige Liv er der blevet plads til det helt unge stortalent Vivelill Søgaard Holm.

Filmen er instrueret af den dansk-new zealandske Daniel Borgman og produceret af Zentropa og Adomeit Film.

"Harpiks" bliver vist for filmentusiaster, presse, købmænd og kritikere i festivalens programsektion "Contemporary World Cinema".

Det er 44. gang, at festivalen, der kaldes den mest prestigefyldte i Nordamerika, afholdes.

/ritzau/