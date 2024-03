Skuespiller Claes Bang har en mindre rolle i en film, som har fået voldsom kritik i Rusland. Nogle mener ligefrem, at filmens instruktør bør henrettes.

Skuespiller Claes Bang er ufrivilligt blevet revet ind i en russisk hadkampagne mod en film, hvor han spiller en mindre rolle.

Filmen "Mesteren og Margarita" er en filmatisering af den russiske forfatter Mikhail Bulgakovs roman, der er en satirisk kritik af det totalitære sovjetiske styre under Josef Stalin. Den blev først udgivet i 1960'erne efter forfatterens død, og efter at Stalin døde i 1953.

Siden filmen fik premiere i Rusland for knap en måned siden, har den været populær i biograferne.

Men kort efter premieren begyndte en hær af prorussiske trolde - altså personer, der chikanerer og provokerer på sociale medier og nettet - bloggere, tv-personligheder og medier at føre en kampagne for at miskreditere filmen og dens amerikansk-russiske instruktør, Michael Lockshin.

Det skriver det amerikanske brancheblad Variety.

Claes Bang har en mindre rollen i filmen som Pontius Pilatus. Til DR fortæller den danske skuespiller, at han selv kun har modtaget rosende ord fra russere på sociale medier.

Men han blev chokeret, da han fik at vide, at instruktøren havde fået beskeder om, at han skulle i fængsel og henrettes.

- Det er ikke hver dag, at jeg oplever, at folk, jeg kender eller arbejder sammen med, offentligt bliver krævet henrettet, siger han til DR.

Det er altså instruktør Michael Lockshin, som er mål for den massive kritik fra prorussiske trolde.

Siden Rusland invaderede Ukraine i februar 2022, har Michael Lockshin kritiseret invasionen på sociale medier og udtrykt sin støtte til det ukrainske folk.

Til Politiken siger Claes Bang, at han talte med instruktøren, få dage efter at filmen fik premiere i Rusland. Instruktøren fortalte, at filmen havde fået positiv respons på sociale medier. Men det billede ændrede sig hurtigt.

- Så taler jeg med instruktøren nogle dage efter, og han har fucking ikke kunnet sove siden, for nogle af Putins venner skriver på sociale medier, at han burde stilles for retten, og at han burde henrettes, siger Claes Bang til Politiken.

Det vides endnu ikke, om filmen "Mesteren og Margarita" får premiere herhjemme.

