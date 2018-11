Nu er det definitivt slut med en stor del af Fie Laursens karriere.

Tidligere på måneden valgte Fie Laursen at flytte sin blog efter seks år hos Bloggers Delight, I stedet fik hun en ny blog hos Nouw, men det blev en kort fornøjelse, og nu har hun også valgt at droppe den nye blog.

– Jeg har valgt at stoppe med at blogge 100 procent. Min nye blog bliver også slettet. Der har været nogle uenigheder med folk, jeg har arbejdet med – og desværre kan min gamle blog først blive slettet om seks måneder, når min blog kontrakt udløber, fastslår Fie Laursen over for Realityportalen.

Hun vil i stedet fokusere på sine andre projekter. Fie Laursen har, siden hun valgte at droppe ud af niende klasse, levet af at være blogger. Men karrierestoppet betyder dog ikke, at hun må gå fra hus og hjem.

– Jeg har fået en god opsparing på bloggen, som ikke lige løber op hurtigt. Så nu vil jeg slappe af, fokusere på at skrive nye bøger, lave lidt YouTube, tv og musik. Det bliver stille og roligt for mig det næste stykke tid. Føler jeg lidt går på tidlig pension ved at opsige bloggen, forklarer hun og fortsætter:

– Jeg har ikke brug for at tjene flere penge lige nu, jeg har brug for at slappe af og fokusere på mig selv efter nogle hårde år. Man kan sagtens leve af alt andet, jeg laver. Men jeg vil ikke se det som et job, nærmere en hobby.

Hvis man håber på at se Fie Laursen på tv-skærmene igen snart, så er der godt nyt. Netop nu overvejer hun to programmer, så måske vender hun tilbage til skærmen inden længe. Der er dog ét program, vi aldrig ser hende i, og det er ‘Robinson Ekspeditionen’.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen