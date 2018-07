Kærligheden er brast for Fie, men til gengæld kører det for hendes karriere.

Det var lidt af en nyhedsdag for Fie Laursen i onsdags, da hun kom ud med en lang og tårevædet video om hendes version af sit og Frederik Valeurs brud. Men under videoen fortalte hun nemlig også om, at hun åbner sin egen butik på internettet, og den gik allerede online tidligere på ugen, hvor hun ifølge sin story på Instagram fik sin første ordre indenfor fem minutter efter, den gik online.

LÆS OGSÅ: Frederik beskyldt for utroskab: Nu svarer han igen

»Lige nu gennemgår jeg en hård tid, MEN jeg har arbejdet på noget, jeg idag lancere, og det er min helt egen webshop! Der kommer en video om det imorgen på kanalen, men allerede nu kan I bestille varer hjem. Jeg håber, I vil støtte mig i min drøm om min egen webshop og bestille nogle vare hjem,« skrev Fie Laursen onsdag på Instagram

Overfor Realityportalen.dk afslører hun, at hun ikke er helt alene om projektet:

»Webshoppen er lavet i samarbejde med nogle gutter, der har drevet webshops i maaange år, og de har hjulpet mig igang med projektet. Jeg sælger alt fra budget venligt til mærker som FILA, minimum og Urban Classics. Jeg får også snart andre fede mærker som Cheap Monday,« forklarer Fie Laursen og fortsætter:

LÆS OGSÅ: Fie Laursen tog stoffer i Sunny Beach: Jeg troede bare, det var neglelaksfjerner

»I forhold til at udvælge tingene på shoppen, afsendelserne, ordrestyring osv., så står jeg for alt, undtagen at sende tingene afsted. Jeg har et lager, der gør det for mig, så folk får sendt pakken første dag, hvor de bestiller.«

SE VIDEOEN: Fie Laursen bliver skidt i hovedet

Tjek Fies shop ud HER, og se hendes YouTube-video nedenfor, hvor hun fortæller mere om sin nye webshop.

LÆS OGSÅ: Er Boris Laursen og Josefine sammen igen?

LÆS OGSÅ: Vidste du det? Bros søster har været med i ‘Paradise’

LÆS OGSÅ: Ung mor taler ud om uventet graviditet: Et mirakel, at barnet er i live

Følg med på Realityportalens Facebookside og Instagram, så du hele tiden er opdateret med nyheder fra diverse reality-programmer og kendisser.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.