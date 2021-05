Aftale tillader 2000 gæster ved sommerens festivaler. Roskilde, Northside, Tinderbox og Copenhell aflyses.

Der er mandefald blandt årets store festivaler efter nattens genåbningsaftale.

Tirsdag morgen var det først Northside i Aarhus, der kastede håndklædet i ringen. Så fulgte aflysninger fra Roskilde Festival og siden også Tinderbox i Odense og Copenhell i København.

Det oplyser festivalerne tirsdag morgen på deres respektive hjemmesider.

Ifølge Roskilde Festivals administrerende direktør, Signe Lopdrup, er aflysningen ikke helt uventet.

- Men det er meget ulykkeligt, og vi er knuste over, at vi ikke får mulighed for at samles igen på vores festival og bidrage til at genskabe de fællesskaber, som coronakrisen har ødelagt for landets unge. Det er der brug for nu.

- Aflysningen er meget alvorlig for vores forening og et hårdt stød for kulturens vækstlag og den værdikæde, der er med til at skabe festivalen, siger hun i en skriftlig kommentar.

Også en række mindre festivaler har kastet håndklædet i ringen - blandt andet Nibe Festival, Vig Festival og Jelling Musikfestival.

Det sker efter nattens aftale, som lægger op til, at der maksimalt må være 2000 deltagere ved festivaler mellem 21. maj og 1. august. Efter 1. august er der lagt op til maksimalt 5000 deltagere.

Roskilde Festival samler normalt 130.000 deltagere. Til Tinderbox i Odense var der i 2019 omkring 45.000 deltagere, mens Northside, der afholdes i Eskelunden i Aarhus, i 2019 havde 35.000 gæster.

- Det seneste år har vi sammen med de andre festivaler arbejdet hårdt og brainstormet døgnet rundt for at finde en model, der kunne gøre det trygt for os alle at tage på festival igen.

- Men tiden er ikke til det endnu, og regeringens beslutning gør, at vi må vente med at holde Tinderbox til 2022, skriver Tinderbox på sin hjemmeside.

Ved udendørs arrangementer for et stående publikum gælder i øvrigt et krav om coronapas. Derudover gælder en række andre krav om blandt andet sundhedsplaner og afstand.

I den første periode skal deltagere inddeles i sektioner med maksimalt 200 mennesker. Efter 1. august kan sektionerne få en størrelse på 500 tilskuere.

Loftet for det samlede antal deltagere til arrangementerne kan ifølge teksten hæves til 10.000 deltagere, når det "vurderes sundhedsmæssigt forsvarligt".

Dermed ser det ud til, at døren er åbnet på klem for koncertrækken Grøn, der planlægger at afholde 16 koncerter i juli og august.

Her planlægger arrangørerne - Tuborg og Muskelsvindfonden - at have plads til netop 10.000 gæster i sektioner á 1000 personer.

Det kan dog være, der skal ændres på størrelsen af sektionerne.

Det fremgår nemlig ikke af aftalen, hvor store sektioner kan være, hvis der tillades 10.000 deltagere ved udendørsarrangementer.

/ritzau/