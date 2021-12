Hvis ikke fansene glæder sig, så er der i hvert fald nogle musikanmeldere, der gør.

For det skortede ikke på ros og stjernedrys, da indierock-bandet Slowdive sidst gæstede København.

Det var således ‘ét langt klimaks,’ da briterne i 2017 spillede i DR Koncerthuset, lød det i Soundvenue. Anmelderen kvitterede med seks stjerner.

I Gaffa lød det ifølge anmelderen, at ‘alle blandt publikum’ var ‘en del af koncerten, som var de en forlængelse af bandets optræden.’

Også her fik bandets optræden seks stjerner. Fuld plade.

Nu kan Slowdive igen opleves på dansk jord. Om præcis et halvt år, 11. juni, når bandet spiller på festivalen Syd for Solen i Søndermarken.

Festivalen præsenterer i dag lørdagens fulde program. Foruden Slowdive annonceres også Nilüfer Yanya, Wet Leg og Cassandra Jenkins.

Syd for Solen har allerede offentliggjort, at amerikanske The National kommer til at indtage scenen lørdagen i Søndermarken.

Festivalen åbner 10.–12. juni næste år op for omkring 15.000 mennesker i Søndermarken på Frederiksberg. Hver dag har sit særpræg med et internationalt hovednavn i front. Billetsalget er baseret på dagsbilletter og prisen er 650 kroner.