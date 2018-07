Ca. 2000 festivalgæster står med en ubrugelig billet, og de ved ikke, om de kan få pengene retur.

Den store hiphop- og rockfestival For Evigt skulle have været afholdt i Valbyparken den 24. og 25. august, men arrangøren har valgt at aflyse koncerten.

Til B.T. den 16. juli sagde arrangøren bag festivalen, Tanja Haddaoui, at folk med billet ville kunne få deres penge tilbage hos billetfirmaet billet.dk

Men det afviser billet.dk i en mail til de kunder, der har købt billet til festivalen. Tanja Haddaoui har fået alle pengene overført til sig selv, og hun skal derfor selv stå for at refundere billetterne. Ifølge billet.dk har firmaet tilbudt Tanja Haddaoui at stå for tilbagebetalingen, såfremt hun tilbagefører pengene til billet.dk.

Tanja Haddaoui har ikke svaret på kundernes henvendelser. Det har heller ikke været muligt for B.T at komme i kontakt med Tanja Haddaoui.

Siden aflysningen af koncerten er begivenheden forsvundet fra Facebook, og firmaet bag koncerterne, For Evigt Events, har ikke længere en fungerende hjemmeside.