Fredag aften røg dj og dessertkok Christel Pixi ud af årets udgave af "Vild med dans".

Dommerne har kaldt hende en "festbombe" og rost hende for hendes gode humør og store energi.

Alligevel dansede dj og dessertkokken Christel Pixi fredag sin sidste dans i årets "Vild med dans", da seerne stemte hende og hendes professionelle partner, Thomas Evers Poulsen, ud af konkurrencen.

- Det er ærgerligt, ærgerligt, ærgerligt, at det slutter her. Vi ville gerne have været videre, lød det fra en skuffet nydanser kort efter afgørelsen, der dog også havde overskud til at glæde sig.

- Jeg havde det så sjovt derinde. Jeg gav den alt og også lidt ekstra i omdansen. Jeg ville ikke have gjort noget anderledes.

Christel Pixi er vant til at spille som dj for tusindvis af mennesker og kreere store, flotte desserter foran kørende kameraer i TV2-programmet Go' Morgen Danmark.

Alligevel har deltagelsen i årets "Vild med dans" lært Christel Pixi at kontrollere nerverne på en helt ny måde:

- Jeg har aldrig været så nervøs, før jeg skulle præstere noget, som jeg har været i programmet. Det har fyldt meget hos mig.

- Thomas har været god til at sige, at det har været os to, så jeg kun har fokuseret på det. Jeg har virkelig lært, hvordan jeg skal kontrollere mine nerver.

Med Christel Pixi og Thomas Evers Poulsen ude af årets "Vild med dans" er der nu ni par tilbage i konkurrencen.

"Vild med dans" sendes hver fredag på TV2 klokken 20.00.

/ritzau/