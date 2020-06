Den rutinerede tv-vært skal stå i spidsen for dækningen af motorsport på Discovery Networks Danmark.

Når dansk motorsport fremover fræser over skærmen, er det Discovery Networks Danmark, som har rettighederne til at vise løbene.

Den 21. juni er der sæsonpremiere på FDM Jyllandsringen med Jan Magnussen blandt kørerne, og der bliver Felix Smith både vært og kommentator på løbene.

Det annoncerer Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

Det er ikke uvant for Felix Smith at sætte sig i førersædet på oktandryppende programmer.

Den 43-årige værtsveteran skiftede sidste år arbejdsplads fra TV2 til Discovery Networks Danmark, hvor han siden blandt andet har stået i front for den danske udgave af "Top Gear".

Faktisk gik han målrettet efter jobbet, fortalte han tidligere på året til Ritzau.

- Det er mit yndlingsprogram, og da jeg hørte, at Discovery gik og rodede med måske at lave det, tænkte jeg, at jeg simpelthen blev nødt til at prøve at få en plads i det, selv om det kostede mig mit job på TV2, lød det fra Felix Smith.

Og han fik da også jobbet og er altså klar til endnu mere motorsport.

Discovery Networks Danmark har nemlig fået rettighederne til at vise den helt nye klasse inden for dansk motorsport, TCR Denmark, og det glæder kanalens sportsdirektør, Christian Thye-Petersen.

- Vi er rigtig glade for at udvide vores portefølje af motorsport, så vi fremover kan vise det bedste fra de danske baner, siger Christian Thye-Petersen i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Med kapaciteter som Jan Magnussen, Casper Elgaard og Kasper H. Jensen til start kommer vi til at vise spændende dueller mellem de største navne og nye, spændende talenter som for eksempel Nicolai Sylvest, lyder det videre.

Aftalen om visningen af TCR, som står for Touring Car Racing, skal sikre, at seerne får adgang til samtlige tre heats fra søndagens løb.

På løbsdagene bliver det blandt andet muligt at følge TCR Denmark og udvalgte supportklasser via streamingtjenesten Dplay om formiddagen.

Om eftermiddagen sender både Dplay og 6'eren med live, og der er altså her, at Felix Smith og hans medkommentator, Jesper Carlsen, som også er kendt fra "Top Gear", guider seerne gennem løbene og følger op med interviews.

/ritzau/