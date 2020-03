Den danske tv-vært har ejet mange biler, men nogle af dem fortryder han inderligt, at han har solgt igen.

Felix Smith har en helt særlig forkærlighed for biler og har ejet så mange, at han stadig betaler af på flere af dem, han ikke længere har.

Nogle er han glad for, han fik solgt, før det var for sent, men andre håber han en dag at kunne købe tilbage.

Her fortæller han om fem biler, der har haft en helt særlig betydning for ham.

1. Mors aflagte, Mazda 323 fra 1986 i postkasserød.

- Jeg tog mit kørekort i Australien, hvor min far boede, for der kunne man nærmest tage det på en eftermiddag. Man skulle bare have kørt med en erfaren chauffør ved siden af i et halvt år.

- Jeg var 19 år, da jeg kom hjem og fik min første bil - min mors aflagte Mazda. Der startede min bilkarriere.

- Det var ikke nogen specielt god bil, men det var den første, der var min egen, og som jeg kunne få lov til at køre rundt i alene. Derfor betyder den stadig noget særligt for mig - hvis jeg kunne finde sådan en, ville jeg gerne købe den bare for at have den holdende. Men der er godt nok ikke mange tilbage af dem.

- Jeg kan huske, at det gik op for mig, da jeg overtog den, at den faktisk kunne køre ret stærkt. Min mor havde altid kørt maks. 50 kilometer i timen i den.

2. Den livsfarlige, Citroën 2CV fra start-80'erne i gul.

- Jeg købte den, da jeg fik arbejde i rejsebranchen og begyndte at tjene penge.

- Den var helt smadret, så jeg brugte en masse penge på at få sat den i stand og få den malet i samme farve som en bil i den model, der har en meget lille rolle i en James Bond-film. Jeg ville gerne have noget særligt, og det var den bil, jeg havde råd til, og så ville jeg gerne selv være med til at bestemme, hvordan den skulle se ud.

- Den var livsfarlig at køre rundt i. Der var nærmest ikke sikkerhedsseler i den, så jeg havde den kun et års tid, så røg den videre. Lygterne gik også hele tiden i stykker, og jeg kan huske, at jeg om vinteren skulle ned og besøge mine forældre, og baglygterne var røget, så jeg klistrede to cykellygter bag på med gaffatape og kørte hele vejen til Næstved.

3. Drømmebilen, Mercedes E 230 fra 1983 i mørkegrøn.

- Jeg har altid haft en forkærlighed for Mercedes, men det var først, da jeg begyndte at lave fjernsyn, at jeg fik råd til en. Så da jeg startede på ungdomsprogrammet "Rundfunk" og havde fået mine tre første lønsedler, gik jeg i banken og lånte penge.

- Det var en gammel dame, jeg købte den af, og den havde næsten ikke kørt nogle kilometer. Det var som at få en helt ny Mercedes. Det var en bil, jeg havde drømt om, siden jeg var en lille dreng. Det var første gang, jeg købte min drømmebil.

- Jeg måtte sælge den, fordi vi fik børn, og selerne ikke var lange nok til at nå rundt om barnesæderne. Det gjorde ondt at skille mig af med den. Jeg ser den nogle gange køre rundt i København stadigvæk, så den lever stadig, og hvis jeg nogensinde får chancen for at købe den tilbage, så gør jeg det.

4. Den russiske kærlighedsgave, Lada 1300 fra 1981 i grøn.

- Jeg købte den til min kæreste, som jeg stadig er sammen med. Den var importeret fra Rusland, hvor det er en af de mest populære biler, og den var så fin og flot, da vi fik den.

- Alting indeni stod på russisk. Den havde håndsving, så man kunne starte den om vinteren, hvis batteriet var dødt. Men den var så farlig at køre i, så da hun havde kørt i den nogle måneder, var vi nødt til at skille os af med den, for jeg var simpelthen bange for, at hun døde.

5. Fars fede familiebil, Volkswagen 1600 cabriolet fra 1969 i sort og hvid.

- Jeg havde aldrig haft en folkevogn, og som bilnørd er man nødt til på et tidspunkt at have haft en Bobbel. Den havde jeg nogle år og brugte den som sommerbil.

- Min familie elskede den, men vi fik ikke kørt så meget i den, og pludselig havde den stået lidt for mange måneder i garagen, og så solgte jeg den. Men det kan godt være, når børnene bliver lidt større, at jeg skal have sådan en igen.

- At køre gennem Danmark med børnene på bagsædet, kæresten ved siden af og hunden i midten i en gammel cabriolet har virkelig været nogle fede familieture.

- Den gik også i stykker nogle gange, så vi fik set nogle spændende steder og talt med nogle spændende bondemænd, der skulle hjælpe os med at få den i gang igen, og sådan noget oplever man ikke i nye, moderne biler. Det er noget, jeg tænker, mine børn kommer til at tænke tilbage på, når de er store.

"Top Gear - Danmark" kan ses på Dplay.

/ritzau/