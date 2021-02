- Det er en stor beslutning, men den har været længe undervejs, skriver tv-værten på Instagram.

Beslutningen har været længe undervejs, men nu er den truffet.

Tv-værten Felix Smith og hans kæreste, kokken Marie Schmidt, flytter fra hinanden efter 14 års parforhold.

Det oplyser Felix Smith på Instagram.

- Vi gør det i enighed og med stor kærlighed til hinanden. Det er en svær tid, især for børnene, og vi beder derfor om ro og fred, skriver 44-årige Felix Smith i opslaget.

Marie Schmidt bekræfter beslutningen i en enslydende besked på sin Instagram.

Sammen har parret sønnerne Theodor på 12 år og 6-årige Arthur.

Parret mødte hinanden til en fest, fortalte Felix Smith i et interview med ugebladet Femina i 2018.

- Det har aldrig interesseret mig det dér kendtheds-liv. Jeg synes nærmere, at det er en stressfaktor, at man skal gå til alt muligt og vedligeholde sit image. Det har ingen værdi for mig overhovedet, fortalte han.

- Derfor var det også et stort vendepunkt for mig at møde Marie, så vi kunne have et liv, der handlede om noget andet. For jeg lever jo af at være mig, sagde han til Femina.

Marie Schmidt har også fortalt, hvad hun forelskede sig i ved tv-værten. Det skete i et interview med Alt for damerne tilbage i 2014.

- Jeg faldt for, at han var en drengerøv, men samtidig også helt vildt ansvarlig. Han er god til at passe på mig. Og så er han jo helt fantastisk sød og kærlig. Og meget, meget sjov at leve sammen med, sagde hun dengang til magasinet.

Se opslaget her: https://www.instagram.com/p/CLvsxcDgmXi/

/ritzau/