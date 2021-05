Tilbuddet om at sejle over Atlanten i programmet af samme navn faldt på et tørt og belejligt tidspunkt.

Tv-værten Felix Smith er blandt de seks kendte danskere, som smider ankeret og begiver sig tværs over Atlanten i discovery+ og Kanal 5-programmet af samme navn.

Det er en drengedrøm, der endelig er gået i opfyldelse, fortæller den 44-årige tv-vært.

Som teenager læste han Troels Kløvedahls bøger og blev bjergtaget af de eventyrlige oplevelser, der foldede sig ud side efter side.

Men det er dyrt og besværligt at kaste sig ud i selv, så da han blev spurgt, om han ville være en del af den celebre besætning i programserien "Over Atlanten", lød der et prompte ja.

Tilbuddet kom også på et belejligt tidspunkt.

Efter omkring otte år på TV2 sagde Felix Smith i 2019 op til fordel for et job på Kanal 5. Men efter blot et par programmer har coronapandemien sat en foreløbig stopper for flere, så der var plads i kalenderen til at hive en hel måned ud.

- Det var et stressmoment for mig i starten af 2020. Nu er det på en eller anden måde blevet en underlig form for hverdag. Jeg må også bare kigge tilbage og sige, at tingene jo er gået alligevel. Alle har fået mad på bordet, og regningerne er blevet betalt, siger Felix Smith.

- Året har jo heller ikke været så dyrt, for vi har jo bare været derhjemme. Så jeg har fået lidt mere ro på den del også og fundet ud af, at jeg kan sagtens have et dejligt og fedt liv uden at bruge så mange penge. Så den uro, jeg havde i starten af 2020, har jeg ikke mere.

Han har formået at vende situationen til noget positivt.

- Lige nu har jeg følelsen af at prøve at sætte pris på, at jeg er blevet placeret et sted i livet, hvor jeg rent faktisk har fået mulighed for at stoppe op og tænke mig om.

- Det er ikke sikkert, jeg havde fået den serveret, hvis ikke der havde været corona.

Selv om Felix Smith ikke havde noget arbejdsmæssigt i kalenderen, som kom i karambolage med programmet, var det alligevel en stor beslutning at hive en måned ud af kalenderen - væk fra familien.

Det krævede opbakning hjemmefra at stikke til søs, fortæller Felix Smith, der er far til to drenge fra sit tidligere forhold, som han bekendtgjorde var slut i februar.

- Jeg har sådan set været hjemme hele 2020, så det er ikke, fordi drengene (12-årige Theodor og 6-årige Arthur, red.) har manglet far-tid - det har de fået i overflod.

- Havde det været et vildt stressår, hvor jeg slet ikke havde været hjemme, så havde jeg nok overvejet turen mere. Men jeg følte, at der var fyldt meget godt op på alle parametre, inden jeg tog afsted, fortæller han.

Lige siden Felix Smith for omkring 30 år siden læste Troels Kløvedahls bøger, har det været en drøm at sejle i kølvandet på den legendariske eventyrer.

Felix Smith steg om bord med et konkret og oprigtigt ønske om at lære at sejle. Men alligevel gav turen tid til nogle helt andre refleksioner, end dem der dukker op i hverdagens trummerum.

- Der var uendeligt af tid til at tænke livets spørgsmål og til at mærke efter, hvad man har lyst til. Der var ikke nogen afbrydelser, andet end der måske kom en kaptajn og sagde, at kursen skulle sættes lidt mere mod øst, siger Felix Smith og fortsætter:

- Det lyder så klichéagtigt, men jeg er 44 år og er nok ved at være midtvejs i livet, så jeg har tænkt meget over, om jeg nu har fået nok ud af første halvleg, og hvad jeg har lært af den, i forhold til hvad jeg har lyst til at kaste mig ud i anden halvleg.

Inden han tog afsted, overvejede han eksempelvis, om han helt skulle droppe tv-branchen og måske tage en uddannelse eller finde et helt andet job.

Coronasituationen havde sat ham skakmat, men under turen fik han gennemtænkt sit næste træk.

- Det er så let at gå i panik. Som udgangspunkt er jeg også et ret utålmodigt menneske. Men jeg tror nu nok, jeg nåede frem til, at det ikke nytter noget at være utålmodig, så længe hele verden stadig er i en eller anden form for undtagelsestilstand, siger Felix Smith og fortsætter:

- Jeg bliver nødt til at vente med at finde ud af, hvad der skal ske på den anden side af corona i stedet for at tage drastiske beslutninger for mit arbejdsliv nu. Jeg fortryder overhovedet heller ikke, at jeg i sin tid sagde op på TV2 - kun timingen i det.

Trods de mange tanker, som pludselig dukkede op, fik Felix Smith alligevel renset hovedet.

Om bord på båden var der ingen forstyrrelser - intet mobilsignal eller internetadgang, men kun det åbne ocean, besætningen på i alt 16 mand og så proviant til tre uger.

- Jeg tror slet ikke, man kan forestille sig at få serveret 21 dage uden noget at bekymre sig om. Det gik forholdsvist hurtigt op for mig, at det simpelthen ikke gav mening at bruge tanker og energi på noget som helst andet end at være der, fortæller han.

- Menneskeligt har jeg også lært, at min utålmodighed ikke behøver at styre alting. Det var faktisk muligt for mig at finde ro ude på vandet. Men det tilskriver jeg også de åbne vidder og det blå hav, der var helt hypnotisk, og så selvfølgelig selskabet.

Med om bord på båden var også tidligere statsminister Lars Løkke Rasmussen, skuespiller Johannes Nymark, kageconnaisseur Ditte Julie Jensen, tidligere topsvømmer Sarah Bro og kendiskok Umut Sakarya,

- Der var fred og ro og god tid til at snakke om alt muligt. Det er virkelig længe siden, at jeg har prøvet at være så tæt på andre mennesker på så koncentreret en måde, fortæller Felix Smith.

- Men hvor er det dejligt at møde nogle nye mennesker og sætte sig ordentligt ned med dem, som man måske ikke har så meget tid til i en moderne verden, hvor man skal være på arbejde hele tiden.

Modsat de foregående sæsoner har denne sæsons besætning kommet gnidningsfrit over Atlanten.

De har også set hinanden efterfølgende og fik et særligt bånd om bord.

- Lige så snart du ikke længere kan se land, og du ikke ved, hvornår du kommer til at se vand igen, og du har fundet fred med, at du ikke kan komme rigtigt i bad, og at der kun er ét toilet, som i øvrigt kun er dækket af et forhæng, så alle kommer til at lugte din lort på et tidspunkt, så ryger forfængeligheden.

- Og så er folk ligesom bare, som de er. Og der har vi så bare været rigtigt heldige, siger Felix Smith.

Det er absolut ikke sidste gang, han har været ude på sådan en tur - han sætter uden tøven turen over Atlanten på top fem over de største oplevelser i sit liv.

Han drømmer om at sejle ud i verden og leve det helt simple liv. I nuet.

Men for nu er det udfordrende at realisere med to børn i skolealderen, må Felix Smith dog erkende.

Men sommerferien skal i hvert fald bruges på vandet, og så vil Felix Smith som minimum have en anpart i en båd eller melde sig ind i et sejlerfællesskab.

- Det er der, at vi som et ellers veludviklet samfund har sat os hårdt. Vi har det godt og nemt, hvis man vælger at leve, sådan som samfundet er indrettet. Men har man lyst til at leve på en anden måde, er det pludseligt ikke så nemt, mener Felix Smith.

- Det er en udfordring og noget, man skal prioritere benhårdt i sit liv, hvis man vil have de der eventyr. I hvert fald når man også har en villa i Bagsværd, to biler og alt sådan noget.

- Så længe mine børn går i skole, er vi på en eller anden måde bundet. Men man kan da i hvert fald prøve at gøre noget ud den af den tid, man så har til rådighed, og så lade være med at bruge alle sine penge på husleje.

"Over Atlanten" kan ses på Kanal 5 søndag klokken 21.00 og på streamingtjenesten discovery+.

