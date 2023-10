Det var et vildt liv, der lørdag fik en brat afslutning, da Matthew Perry fra successerien 'Venner' blev fundet død i sit hjem i Los Angeles.

Perry var selv meget åben om skyggesiderne i sin selvbiografi 'Friends, Lovers and The Big Terrible Thing', der udkom for et år siden.

Hans forældre bliv skilt, mens han var helt lille.

Moderen var blandt andet blevet kåret som skønhedsdronning, mens faderen var skuespiller.

I et badekar sidder Chandler Bing, alias Matthew Perry, som vi alle husker ham, i en akavet situation fra 'Venner.' Foto: Supplied By tal Pictures/Capital Pictures/Ritzau Scanpix Vis mere I et badekar sidder Chandler Bing, alias Matthew Perry, som vi alle husker ham, i en akavet situation fra 'Venner.' Foto: Supplied By tal Pictures/Capital Pictures/Ritzau Scanpix

Som barn mærkede han hurtigt, at han kunne bruge humor til at opnå moderens opmærksomhed.

Han blev klassens klovn, der underholdte alt og alle.

Som 14-årig smagte han for første gang alkohol.

I bogen beskriver han, hvordan alle vennerne omkring ham kastede op. Selv havde han det helt anderledes.

Matthew Perrys vægt svingede op og ned alt efter, om han var på alkohol piller eller kokain, Det skrev han i sin autobiografi, der udkom sidste år. Foto: David Acosta/Splash/Ritzau Scanpix Vis mere Matthew Perrys vægt svingede op og ned alt efter, om han var på alkohol piller eller kokain, Det skrev han i sin autobiografi, der udkom sidste år. Foto: David Acosta/Splash/Ritzau Scanpix

»Jeg kiggede op på månen og kunne fastslå, at der for første gang i mit liv ikke var noget, der bekymrede mig. Verden gav pludselig mening. Jeg var ikke forkert og skør,« skriver han.

Og alkohol skulle blive et tungt åg for ham.

Han flyttede til Los Angeles som 15-årig for at være tættere på sin far John Bennett Perry, der selv var skuespiller.

Efterhånden fik han selv smag for de skrå brædder, og han fik først diverse småroller i tv-serier, og senere større roller, inden han i 1994 landede det, der skulle vise sig at blive en guldmine: En rolle i serien 'Venner.'

På det tidspunkt var han allerede alkoholiker.

»Ud fra min vægt kan man se udviklingen af min afhængighed gennem sæsonerne af 'Friends'. Hvis jeg er tyk, er det på grund af alkohol. Hvis jeg er tynd, er det på grund af pillemisbrug. Hvis jeg har skæg, er det på grund af kokain,« skriver han i biografien.

Dette skulle så også være grunden til, at han, efter eget udsagn, aldrig selv genså serien. Han ville bare blive mindet om, hvor dårligt han havde det.

I 2016 fortalte han i et interview med BBC Radio 2, at han ikke kunne huske tre års optagelser af 'Venner' på grund af det store indtag af alkohol og stoffer.

I serien, der oprindelig blev sendt fra 1994 til 2004, har Perry rollen som Chandler Bing.

Serien ´Venner´ var en kæmpe succes fra 1994 til 2004, og siden er den blevet genudsendt utallige gange. Også i Danmark, hvor den stadig kører. Foto: Ho/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Serien ´Venner´ var en kæmpe succes fra 1994 til 2004, og siden er den blevet genudsendt utallige gange. Også i Danmark, hvor den stadig kører. Foto: Ho/Reuters/Ritzau Scanpix

Det sidste afsnit blev, ifølge BBC, set af 52,5 millioner i USA, hvilket gjorde det til det klart mest sete tv-afsnit i 2000erne.

Kun i den niende sæson af 'Venner' var Perry efter eget udsagn ædru.

Selvom han forsøgte at holde sit misbrug hemmeligt, opdagede kollegerne, at der var noget galt.

I bogen takker han specielt seriemedspilleren Jennifer Aniston for altid at have støttet ham.

Flere gange blev Perry kørt direkte fra optagelser og til en afvænningsklinik.

Samtidig med at han kæmpede med personlige dæmoner, blev 'Venner' bare større og større.

Pengene væltede ind i 90erne.

I seriens sidste sæsoner var Perry, ligesom hver af de andre venner, oppe på at tjene næsten syv millioner kroner om ugen på sin rolle.

Det var desværre ikke kun milkshake, som Matthew Perry kunne lide at have sugerøret nede i. Foto: Allstar/Ritzau Scanpix Vis mere Det var desværre ikke kun milkshake, som Matthew Perry kunne lide at have sugerøret nede i. Foto: Allstar/Ritzau Scanpix

Perry kæmpede sig igennem samtlige sæsoner af 'Venner´.

I 2021 blev de seks venner samlet til en form for reunion-afsnit på HBO. Det afsnit fik de så også lige 15 millioner kroner hver for at medvirke i. Dem kunne de så lægge sammen med de 122 millioner kroner, som de hver især – ifølge MarketPlace, har tjent på genudsendelser af serien.

Men ved denne genforening af holdet, så Perry medtaget ud.

Han mumlede også til tider noget uforståeligt frem for sig.

Nogle år tidligere, i 2018, var han helt nede at skrabe bunden.

Efter en uge med stærke smerter blev han indlagt på hospitalet, hvor han røg i koma.

»Så snart jeg var i koma, kastede jeg op i min respirator, og derefter røg de sidste ti dages lort direkte ned i mine lunger. Det kunne mine lunger ikke lide. Resultat: Jeg fik lungebetændelse. Og så sprang min tyktarm. Jeg gentager for alle på de bageste rækker: Min tyktarm sprang,« skriver Perry i autobiografien.

Han undgik kun lige døden dengang.

Sidst i bogen skriver Perry direkte om sin kamp mod specielt alkohol:

»Det eneste, jeg gjorde rigtigt, var, at jeg aldrig gav op, jeg hævede aldrig armene og sagde: 'Det er nok, jeg kan ikke tage mere, du har vundet'. Og det er derfor, jeg står oprejst nu, klar til det næste.«

Her godt et år efter denne sætning kom på gaden, er Perrys liv så desværre slut. 54 år efter dets begyndelse.