Joachim Boldsen og Camilla Ottesen har blandt andet lavet frugtøvelser og studeret hinandens kropssprog.

Monique, tigerhovedet!

Den sætning har værterne på "Fangerne på fortet" haft fornøjelsen af at sige, siden det ikoniske underholdningsprogram blev sendt første gang i 1993.

Nu er det Joachim Boldsen og Camilla Ottesen, der får lov til at kalde på Monique og føre programmets deltagere sikkert igennem det franske Fort Boyard.

Og for Camilla Ottesen er den rolle velkendt. Hun var vært på "Fangerne på fortet" i henholdsvis 1997 og 2009 og deltager i år 2000.

Men for Joachim Boldsen er det første gang, han står i spidsen for programmet, der blev optaget sidste sommer, men først bliver sendt nu efter flere udskydelser på grund af coronasituationen.

De to makkere måtte op til optagelserne - foruden at terpe en tyk bibel over de mange celler og opgaver, som deltagerne skal igennem for at finde nøglerne - bruge tid på at lære hinanden at kende for at blive et godt værtspar.

- Når man bliver sat sammen og skal optage så mange programmer på meget kort tid, så gælder det om hurtigt at lære hinanden at kende. Så det brugte vi meget tid på, og det var nok den bedste forberedelse, vi kunne gøre, siger Camilla Ottesen.

Værtsparret fik blandt andet hjælp af en coach, som guidede dem igennem en række øvelser.

Joachim Boldsen og Camilla Ottesen blev for eksempel sat til at holde en blomme højt oppe i luften ved at støtte den med hver deres håndflade.

På forhånd skulle de beslutte sig for, hvor de ville gå hen uden at sige det til hinanden og så se, om de havnede det samme sted.

- Selv om vi i situationen kiggede på hinanden og sagde: "Det er kraftedeme mærkeligt at gøre det her første gang, vi møder hinanden", så havde vi respekt for, at det virkelig virker, fortæller Camilla Ottesen.

Joachim Boldsen er enig.

- Man følte sig jo som et fjols, mens man gik rundt der med en frugt mellem hænderne i et lokale, hvor der heldigvis ikke var så mange andre end vores coach til stede.

- Men øvelsen gav mening i forhold til at følge hinanden, lede hinanden og finde ud af, hvornår man skal hjælpe den anden, og hvornår man skal give rum, siger Joachim Boldsen.

Som tv-værter skal man ofte stå fysisk tæt på hinanden foran kameraet, og det har de også skullet forberede sig på, fortæller Camilla Ottesen.

- Der er en intimsfære, der skal overskrides, og man skal være tryg ved, at man lige pludselig står meget tæt op ad et andet menneske, som man ikke kender særlig godt. Så det har været dejligt at kunne bruge nogle øvelser til det, siger hun.

For at være et godt værtspar er det også vigtig at kunne afkode hinandens kropssprog, forklarer Camilla Ottesen.

- Hvis jeg for eksempel har et opfølgende spørgsmål til en af deltagerne, kan jeg fortælle meget til Joachim med mit kropssprog, så han ved, at når jeg gør en bestemt bevægelse med hånden, så betyder det, at jeg lige har et spørgsmål mere.

- Det værste er jo, når værter står og snakker i munden på hinanden, siger hun.

Forud for optagelserne har Camilla Ottesen og Joachim Boldsen også øvet sig i ikke at stå på samme måde på skærmen.

- Det skal helst ikke blive et tvillingeshow, hvor vi for eksempel begge står med fingrene flettet foran os. For selv om vi måske ikke tænker over det i situationen, så ser det rigtig fjollet ud på skærmen, forklarer Joachim Boldsen.

Den pensionerede håndboldspiller har mange års erfaring med at lave live-tv, og Camilla Ottesen har været tv-vært igennem 20 år på alt fra "Fangerne på fortet" til melodigrandprix og "Ønskehaven" på DR1.

Alligevel kræver det meget at forberede sig på en værtsrolle. Især når man er to.

- Der er sikkert ikke mange seere, der tænker over, at vi bruger så meget tid på at lære hinanden at kende. Man tænker: "Man kan vel bare sætte to værter sammen, som har været værter i nogle år, og så kan de vel finde kemien med det samme", siger Camilla Ottesen.

- Men vi ved jo alle sammen, hvordan det er, hvis man er til et middagsselskab med nye mennesker, eller man får en ny kollega. Det er bare ikke altid, at kemien er der. Den skal findes, siger hun.

"Fangerne på fortet" har premiere på TV3 og Viaplay mandag den 31. august.

/ritzau/