Marc og Marianne fra DR's datingprogram 'Mit hemmelige match' venter barn.

»Det er en lidt 'ud af kroppen'-oplevelse,« griner den 25-årige mekaniker Marc Hillebert, ifølge DR.

Det er sjældent datingprogrammer skaber tætte par, men Marc og Marianne venter deres søn til oktober.

'Mit hemmelige match' er blevet vist på DR 3 i begyndelsen af 2019. Programmet handler om unge, der flytter sammen i kollektiv og er matchet af en adfærdsekspert.

Netop Marc og Marianne var udset til at finde kærligheden, da Marc flyttede i kollektiv med Marianne Nielsen og seks andre.

I løbet af få uger blev de kærester. Så flyttede de sammen i Marcs lejlighed i Hillerød.

Og nu skal de have et barn.

»Det var ikke lige det, jeg havde regnet med. Vi kunne godt se, at vores kærlighed var stor, og vi havde da også snakket om at få børn på et tidspunkt. Men vi havde sgu ikke lige set, at vi skulle blive forældre så hurtigt,« indrømmer Marc til DR.

Programmet er optaget i efteråret 2018, og Marianne havde i begyndelsen af året en mærkelig fornemmelse.

»Jeg fortalte Marc, at jeg lige ville tage en graviditetstest for en sikkerheds skyld. Da jeg kom ind i stuen med en positiv test og sagde: 'Jeg er gravid', smilede vi bare begge to, selvom det jo var lidt af et chok,« fortæller Marianne til DR.

Parret har årsdag den 25. oktober 2019. I øvrigt samme dag som Marc er født.

Navnet på barnet har de valgt at holde hemmeligt.