Den tidligere førstedame fortalte om at skærme sine børn fra virakken om præsidentfamilien, siger redaktør.

Omkring 11.000 mennesker tog tirsdag aften imod Michelle Obama i Royal Arena i København.

Her mødte de en tidligere amerikansk førstedame, der holdt sig fra at tale politik og i stedet kom med personlige historier.

Det fortæller Tina Nikolaisen, chefredaktør for Alt For Damerne, som var til stede i arenaen, hvor hun oplevede en god stemning.

Nikolaisen mener, at Obama var "veloplagt" og viste "star quality", selv om hendes udmeldinger næppe vil skabe overskrifter i de danske aviser.

- Det var overordnet set ret damebladsagtigt. Det blev styret af en amerikansk tv-vært, som gerne ville vide alt om Michelle Obamas livretter, hvilke farver hun kan lide, indretning, børneopdragelse, familie, og om hun havde nogle tatoveringer, siger chefredaktøren.

- Det var et meget lidt politisk interview. Det handlede om familieværdier og at skærme sine børn fra al den virak ved at have Obama-parret som far og mor.

Michelle Obama stod til seancen over for Rachael Ray, der er en tv-kendis fra USA, som har skrevet kogebøger og udgiver et livsstilsmagasin.

Foredraget tog udgangspunkt i Obamas selvbiografi, "Min Historie", der på fem måneder har solgt over 10 millioner eksemplarer.

Michelle Obama er hustru til USA's præsident fra 2009 til 2017, Barack Obama.

I den forbindelse fortalte eks-førstedamen om parrets tid i parterapi, som hun gjorde en del ud af at fremhæve.

- Michelle Obama gik op i at fortælle, at når de er rollemodeller, skal de også vise bagsiden af medaljen, siger Tina Nikolaisen.

- Hun har nogle budskaber, folk kan relatere til, og det gælder også i forhold til kriser imellem hende og Barack Obama.

Enkelte sted blev Michelle Obama dog politisk.

Ifølge chefredaktøren kom Obama nemlig små hentydninger til nuværende præsident Donald Trump - dog uden at nævne hans navn.

- Hun fortalte blandt andet, at hun havde fået skabt hygge og en god stemning i Det Hvide Hus, dengang Obama-familien boede der, siger Tina Nikolaisen.

- Så sagde hun, at hun ikke ved, hvordan stemningen er hos dem, der bor der nu, men den var i hvert fald hyggelig dengang.

Den bemærkning skabte ifølge Nikolaisen pæn begejstring hos publikum i Royal Arena.

Foredraget var en del af en turné i Europa, hvor Obama besøger i alt seks byer.

/ritzau/