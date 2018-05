Fredag eftermiddag blev Morten Jensen - kendt som den ene halvdel af makkerparret Morten og Peter - bisat.

København. Morten Jensen, der blev landskendt fra programmer med makkeren Peter Palland, blev fredag eftermiddag bisat fra Fjenneslev Kirke ved Sorø.

Her tog familie, venner og bofæller afsked med den livsglade mand med Downs syndrom.

Han gik bort 8. maj - 41 år gammel - efter længere tids sygdom.

Morten Jensen og Peter Palland blev kendt, da programmet "Er jeg da helt gak, mor" rullede over skærmen i 1991.

I over 20 år optrådte de to sammen i flere programmer, hvor deres op- og nedture med hinanden blev foreviget.

Makkerparret har været med til at nedbryde fordomme om mennesker med Downs syndrom, vurderer næstformand i Landsforeningen Downs Grete Fält-Hansen.

- Den her udsendelsesrække har været med til at uddanne familien Danmark i, hvad et liv med Downs syndrom kan være, har Grete Fält-Hansen udtalt til Ritzau.

Formanden for Danske Handicaporganisationer, Thorkild Olesen, mindes Morten Jensen for evnen til at rykke ved opfattelsen af personer med et handicap.

- Han har vist, at man kan leve et selvstændigt og udadvendt liv med et handicap, har Thorkild Olesen udtalt.

/ritzau/