Danske fans kan opleve rock-trioen White Lies på Northside festival i 2020.

Den britiske rock-trio White Lies skal spille på den aarhusianske festival Northside i 2020.

Men trioen har allerede spillet i Danmark flere gange på både Train i Aarhus og Store Vega i København.

Efter en koncert på Store Vega i 2016 slog trioen fast over for musikbladet Gaffa, at det var et af de bedste spillesteder, de nogensinde havde spillet på.

Også på grund af det danske publikum.

* White Lies startede i 2007 i England.

* Trioen består af forsanger Harry McVeigh, bassist Charles Cave og Jack Lawrence-Brown på trommer.

* De har udgivet fem albummer.

* Det første album, "Time to give", blev udgivet i 2009.

* De står blandt andet bag sangene "Farewell to the fairground", "Bigger than us" og "There goes our love again".

* Det seneste album blev udgivet i februar 2019 og hedder "Five".

* Trioen var i begyndelsen af 2019 på Europa-turné med det nye album. Her spillede de to koncerter i Danmark.

* Fredag den 5. juni 2020 kan de opleves på Northside-festivalen i Aarhus.

Kilder: NorthSide-festival og Bandsoftomorrow.com

/ritzau/