Lørdag aften blev vinderne af Dansktop Prisen 2018 fundet ved et stort show i Jyske Bank Boxen i Herning.

Få et overblik over de ni prismodtagere her:

Årets kvindelige dansktopsolist: Lotte Riisholt

Årets mandlige dansktopsolist: James Rasmussen

Årets dansktopgruppe: Kandis

Årets dansktopalbum: Humørekspressen - "En lille en"

Årets dansktophit: James Rasmussen - "Du er den"

Årets dansktop-livenavn: Klaus & Servants

Familie Journals ærespris: Dorthe Kollo

Familie Journals læserpris: Kejser Larsen Band

Mig og min mentor: Tine Schlichting

Kilde: Dansktop Prisen 2018

/ritzau/